Gnv Aurora arriva a Genova: rotta da aprile su Palermo

La nuova Gnv Aurora è arrivata nel porto di Genova. Si tratta della quarta unità della prima serie di navi di ultima generazione entrate in servizio e la seconda a essere alimentata a gnl (gas naturale liquefatto), confermando l’impegno di Gnv verso soluzioni sempre più sostenibili.

Salpata all’inizio di febbraio dal cantiere navale Guangzhou Shipyard International (Gsi) di Canton, in Cina, la nave ha attraversato due oceani e percorso circa 14.000 miglia nautiche per raggiungere il Mediterraneo e approdare a Genova.

La nave entrerà in servizio all’inizio di aprile, operando sulla rotta Genova-Palermo con cadenza giornaliera. Può accogliere oltre 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico.

Per la prima volta, la compagnia introduce una nuova livrea: una foglia verde, simbolo del percorso di sostenibilità, avviato negli ultimi anni, anche grazie alle nuove navi alimentate a Gnl, e un richiamo grafico al cold ironing, tecnologia che consente di ridurre le emissioni durante la sosta in porto.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gnv