Gnv festeggia 30 anni e dedica un dipartimento alla puntualità

Sarà un anno di festeggiamenti per Gnv: sono passati 30 anni dalla prima nave della flotta, varata nel 1993, e la compagnia intende celebrare questo traguardo nei prossimi mesi con istituzioni, B2B, B2C e dipendenti dell’azienda.

Come racconta durante la Bit di Milano Matteo Della Valle, passengers sales & marketing di Gnv, «il 2023 segna una pietra miliare nel percorso di Gnv, sia come compagnia che come parte del Gruppo Msc. Una ricorrenza che festeggiamo con una serie di eventi che annunceremo a breve e con il nuovo logo del trentennale».

Oggi la flotta conta 25 navi e ci sono quattro nuove unità in arrivo, una all’anno, a partire dal 2024, «due cosiddette Gnl ready, ovvero pronte a implementare l’alimentazione a gas naturale liquefatto, e le altre due alimentate direttamente a Gnl – spiega Della Valle – Abbiamo agito sul fronte della capacità in controtendenza rispetto al comparto, passando da 16 a 25 navi negli anni della pandemia e spingendo sulle linee passeggeri dei nostri ferry».

Altra novità importante in casa Gnv è la nascita di un «dipartimento unico nella storia dei traghetti, che si occupa del monitoraggio dei ritardi h24 per aumentare la puntualità del viaggio. L’abbiamo aperto a Genova a luglio 2022, ci lavorano otto persone che verificano costantemente su tutte le rotte il tempo necessario per i rifornimenti, i tempi di imbarco, le condizioni meteo, i venti, e così via, al fine di garantire la puntualità, il must have del nostro passeggero». Obiettivo della compagnia di navigazione – che oggi ha una precisione sui tempi del 92% – è raggiungere il 98% di puntualità, riducendo i ritardi complessivi al solo 2%.

Un ulteriore punto di forza in vista dell’estate 2023, dove Gnv punta al consolidamento delle 22 rotte, con il raddoppio delle Baleari, una linea in più per la Sardegna, e la conferma del Marocco. «Ma non mi sento di escludere rotte nuove», dice.

Sul fronte prenotazioni, «registriamo un buon advanced booking buono, che supera del 40% quello del 2022. Abbiamo aperto le prenotazioni a ottobre scorso, come di consueto, e il 2023 sta confermando di essere un anno di movimenti verso l’Italia sia per gli italiani che per gli stranieri. Registriamo volumi a doppia cifra per Sicilia e Sardegna».

Un segno del ritorno alla normalità è la diminuzione graduale della flessibilità all’acquisto. «Sugli annullamenti, stiamo tornando alle condizioni pre pandemia. Torna infatti la fee alla prenotazione o acconto del 30%».

Infine, Gnv continua il lavoro sul prodotto di bordo per le famiglie con «aree giochi Chicco e animatori per i bambini, sviluppo dei servizi per chi ha animali domestici, oggi il 40% delle famiglie, anche attraverso un nuovo partner del pet care. E presto annunceremo nuove collaborazioni nella ristorazione per aperitivi e cene», conclude Della Valle.