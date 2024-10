Going, Casabianca: «Verso i 35 milioni di fatturato»

Punta a chiudere il 2024 con 35 milioni di fatturato Going, il tour operator di casa Msc Cruises. «Siamo ripartiti a febbraio 2022 con alle spalle il fatturato 2019 di 12 milioni di euro. Quest’anno chiuderemo tra i 32 e i 35 milioni di euro – dice Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going durante la fiera di Rimini – È un anno complicato per il settore, partito molto bene nel primo trimestre e con un rallentamento subito dopo. Noi in questo momento stimiamo il +15% sul totale dell’anno scorso, ma pensiamo che la percentuale possa ancora migliorare entro fine dicembre a livello di booking e fatturato».

IL PRODOTTO GOING

Intanto il t.o. conferma le destinazioni protagoniste dell’anno, a partire dal Nordamerica con Stati Uniti in primis ed estensioni ai Caraibi e in alcuni casi in Polinesia. Bene il prodotto in combinazione con le crociere Msc (Going4Cruise) dai porti di New York e Miami.

«Stiamo facendo molto bene anche sull’Oriente, con il classico prodotto Giappone e Thailandia, che a breve avrà il nuovo collegamento diretto Ita, in combo con estensioni mare sull’Oceano Indiano – aggiunge Casabianca – Tornando alle crociere, stanno funzionando anche le proposte per l’inverno negli Emirati Arabi che uniscono navigazione e short break a terra, o partenze e arrivi su porti diversi, o con soggiorni nel deserto. Sulla parte crocieristica, bene gli Emirati Arabi per l’inverno con short break o deserto+soggiorno o partenza e arrivo su porti diversi. Da quest’anno c’è poi la novità Sudafrica che ben si abbina a Mauritius e Seychelles nell’Oceano Indiano».

E ancora, c’è Going Resort, «con il battesimo quest’anno della Grecia e di Creta, e una nuova isola greca che si aggiungerà nella prossima programmazione estiva. Inoltre, nel 2025 collegheremo Sharm con otto città italiane, due in più rispetto al 2024. E presto lanceremo una new entry alle Maldive», conclude Casabianca.

Durante la conferenza del tour operator in fiera, spazio alle crociere (con il direttore commerciale di Msc Crociere Luca Valentini), ai voli (con Gianluca Della Torre, head of business sales Italy di Ita Airways) e soprattutto alle destinazioni.

Sandro Botticelli, marketing manager Amazing Thailand, ha messo in evidenza il ritorno ai «numeri del 2019 in termini di arrivi in Thailandia. Inoltre, dopo circa 15 anni torniamo ad avere due collegamenti diretti dall’Italia, con Thai e Ita. E il market share dei tour operator è risalito al 15-16%; nel pre Covid era sceso al 12%. In sostanza, su 250mila arrivi, 40mila passano dal b2b».

Gabriele Cavallotti, trade manager The Greater Miami Convention Bureau, ha invece suggerito ispirazioni di viaggio per un break a Miami: «Non solo South Beach, ma anche visite culturali a Downtown dal museo di arte moderna a quello di scienze naturali. E ancora, gastronomia stellata e grandi eventi sportivi: dalla Gran Premio di Formula 1 agli sport americani. E poi Miami sarà una delle tre sedi della Coppa del Mondo 2026».

GOING4YOU

L’operatore porta a Rimini anche la nuova release di Going4You, il booking tool che semplifica i processi di prenotazione per le agenzie di viaggi, supportando una facile e veloce ricerca della disponibilità nonché delle quotazioni già dalla home page.

«La piattaforma propone una serie di idee di viaggio – ricorda Casabianca – Sono soluzioni fatte e finite, o pacchetti con crociere e voli, o viaggi su destinazioni specifiche».

Per l’inverno per esempio, c’è il Mar Rosso con il Diamond Resort di Sharm el Sheikh e le partenze all inclusive per Natale, Capodanno e l’Epifania, cui si abbinano i soggiorni al Cairo e le crociere sul Nilo per estensioni culturali da combinare con la vacanza di mare, possibile anche a Marsa Alam. I pacchetti sono oggi confezionabili sia con voli di linea sia con collegamenti aerei low cost direttamente da Going4You grazie una funzionalità dedicata al Mar Rosso con hotel selezionati.

«Grazie alla completa integrazione del nostro booking online con Msc Crociere le agenzie hanno a portata di click alcune combinazioni pronte, dagli Stati Uniti con Miami e New York agli Emirati Arabi – aggiunge il ccoo – A completare una proposta per San Valentino con Explora II da Miami e l’immancabile stay&cruise a New York con pacchetti completi di visite in lingua italiana».

Perfezionano la collezione Winter Season 2024/25 la Turchia con le partenze speciali a coprire tutto l’inverno, con voli bloccati da Bergamo, Bologna e Roma, e la Thailandia con 6 partenze “tour” esclusive Going, da gennaio a marzo 2025.

E ancora, l’Oceano Indiano di Mauritius e Maldive dove spicca The Residence Dhigurah by Cenizaro, celebre proprietà di lusso collegata da uno scenografico pontile di legno, lungo un chilometro, all’adiacente resort della medesima proprietà.

Infine, un tour in India nelle date dell’Holi Festival che nel 2025 cadrà a metà marzo. Pensato per un target di viaggiatori esigente qual è il profilo del cliente Going e alla ricerca di emozioni profonde, l’itinerario parte l’8 marzo con il Rajasthan come destinazione finale per culminare il 14 marzo in piena “Festa dei colori” a Delhi. In tutto il Paese si festeggia l’arrivo della primavera con un evento molto partecipato e durante il quale le persone si tingono reciprocamente con polveri colorate, tematizzando allegramente il trionfo del bene sul male e lo spirito di rinascita.

In chiusura poi l’ufficializzazione della nomina nella divisione incoming: Barbara Legnani è la nuova chief commercial director di Going2Italy.