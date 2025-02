Grandi eventi, Jelinic (Enit): «L’Italia è leader»

Quali sono le aspettative per il Giubileo e per la destinazione Italia in generale?

«Abbiamo iniziato a pregustare l’effetto Giubileo già nell’ultima parte dello scorso anno: un evento che sarà una sorta di fil rouge per tutto il 2025. Come Enit ci rendiamo conto che, con la sua portata internazionale, l’Anno Santo è un’imperdibile occasione di visibilità turistica, non solo per la Capitale, ma per tutto il nostro territorio. Le diverse fonti di dati sono più che promettenti, ma la vera sfida sarà quella di cavalcare l’onda della visibilità, per poter ottimizzare sia la nostra narrazione verso i media internazionali, sia la promozione a favore delle aziende turistiche italiane. L’obiettivo è creare sinergie di comunicazione e marketing in vista della preparazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina che, pur partendo nel 2026, entrano nel vivo della promozione già quest’anno. Due grandi macchine organizzative, quindi, che punteranno i riflettori sull’Italia che, ricordo, si posiziona come destinazione leader nel settore Mice in Europa e al secondo posto a livello mondiale, preceduta solo dagli Usa».