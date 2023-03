Grecia Green Expert, i nomi degli agenti vincitori

Si è concluso il Block Notes dedicato a Grecia Green Expert. Per oltre tre settimane il programma di elearning rivolto alla distribuzione, sviluppato da L’Agenzia di Viaggi Magazine in collaborazione con l’Ente nazionale ellenico per il turismo, ha raccontato il lato sostenibile e responsabile del turismo in Grecia, con una carrellata di destinazioni da vivere in chiave green, buone pratiche e iniziative virtuose, tutti contenuti utili agli agenti di viaggi per coinvolgere i propri clienti e promuovere la Grecia anche in versione più inedita e tutto l’anno.

Nel corso di cinque moduli, il corso online ha messo alla prova gli agenti di viaggi. Tutti gli adv che hanno risposto correttamente alle domande del quiz riceveranno l’attestato di Grecia Green Expert. Il riconoscimento finale, un famtrip nella destinazione, è invece previsto per i tre più veloci a rispondere correttamente a tutte le domande del quiz.

Ed ecco i nomi degli agenti di viaggi vincitori: Silvia Campagnaro, Circolo Viaggi di Vicenza; Luca Roggero, Bluvacanze Chiavari, di Chiavari (Genova); Antonella Matteucci, Vet Dmc, di Forte dei Marmi (Lucca).

«Sono molto contenta del successo di questo programma di e-learning sulla Grecia come destinazione turistica sostenibile – commenta Kyriaki Boulasidou, direttrice dell’ente in Italia – Con questo seminario siamo riusciti ancora una volta a portare agli agenti di viaggi un’altra Grecia e ad evidenziare le regioni sostenibili nel Paese. La sostenibilità ormai fa parte delle nostre vite e i viaggiatori sembrano scegliere forme alternative di turismo e destinazioni a misura d’uomo. La Grecia si concentra sull’economia circolare, sulla gestione dell’acqua, sulla protezione della biodiversità, sulla promozione del ricco patrimonio culturale, sul turismo che dura tutto l’anno e, infine, sulla conservazione dell’identità del nostro Paese, che lo rende una destinazione unica».

Di seguito le risposte corrette del quiz finale:

1. A Syros si lavora per far diventare un’area dell’isola Geoparco certificato Unesco – Sì

2. La Foresta pietrificata di Lesbo si estende per oltre 100 kmq – Sì

3. Pick the Alien a Paxos è una campagna per raccogliere la plastica dai mari – No

4. Ad Halki si possono fare escursioni ecologiche su una barca a energia solare – Sì

5. Il Parco Nazionale del Pindo “Valia Kalda” è uno degli ultimi habitat dell’orso bruno – Sì

6. Con la tecnologia 3D a Paros i rifiuti vengono trasformati in nuovi oggetti – No

7. La specie protetta principale del Parco Nazionale Marino di Alonissos sono le tartarughe Caretta Caretta – No

8. Salonicco è stata nominata Città Creativa della Gastronomia Unesco – Sì

9. Olympos è un villaggio dalla forte identità tradizionale a Naxos – No

10. A Trikala si trova la “città fantasma” di Mikro Chorio – No

11. A Chios si può visitare il Museo della Seta – No

12. “Sensing the Acropolis”, è un tour progettato per i non vedenti ad Atene – Sì

13. Astipalea è riuscita a sostituire1.500 veicoli a motore con circa 1.000 elettrici – Sì

14. A Evia 7.000 nuovi alberi sostituiranno quelli bruciati negli incendi – No

15. Il Parco nazionale di Prespa è condiviso tra due Paesi, Grecia e Albania – No