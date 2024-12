Grimaldi, Marino: «Rotte confermate per il 2025»

Principato di Monaco, come in una favola tra luci e dolcezze Con l’arrivo della stagione invernale, il Principato di Monaco si trasforma in un luogo incantato, pronto a regalare un Natale unico e indimenticabile a turisti e cittadini. Le celebrazioni natalizie... The post Principato di Monaco, come in una favola tra luci e dolcezze first appeared on ViaggiOff.

Mauritius in sei cocktail per brindare alle feste in mood tropicale Brindare al nuovo anno come sanno fare a Mauritius. Musica e danze con abiti colorati, fiori profumati, falò sulla spiaggia e cocktail tropicali accompagnano le ricorrenze di tutte le etnie... The post Mauritius in sei cocktail per brindare alle feste in mood tropicale first appeared on ViaggiOff.

Pakora fai da te: la ricetta delle frittelle veggie indiane Prendi farina di ceci, verdure e spezie, e il gioco è fatto. Sono i tre ingredienti alla base delle pakora, le frittelle indiane che ora spopolano in tutto il mondo.... The post Pakora fai da te: la ricetta delle frittelle veggie indiane first appeared on ViaggiOff.