Guerra, Mitur: «Avanti con gli aiuti al travel»

Porte aperte al travel sulla richiesta di aiuti per affrontare le ricadute legate alla crisi nel Golfo. L’ultima riga del comunicato stampa diramato dal ministero del Turismo – sul confronto di giovedì 19 marzo a Villa Ada fra il ministro Daniela Santanchè e i rappresentanti di agenzie di viaggi e turismo organizzato – svela l’arcano: “Il ministro, dopo aver ascoltato le associazioni, ha confermato la disponibilità del ministero a studiare misure a supporto del settore”.

Si è trattato di un tavolo tecnico – si legge ancora nella nota ufficiale del Mitur – “orientato ad analizzare le possibili soluzioni in risposta alle sfide e alle criticità che il conflitto in Medio Oriente sta generando nel comparto. Le associazioni, apprezzando la tempestività dell’incontro, hanno illustrato le problematiche attuali e sottolineato come tali circostanze stiano superando il carattere di emergenza, risultando sempre più frequenti”.

Se si tratterà di sgravi, tax credit o un fondo perduto (l’ipotesi più remota) lo scopriremo, forse, al prossimo appuntamento. Quando la discussione, presumibilmente, entrerà nel vivo.

LE TAPPE PRECEDENTI

L’improvvisa escalation bellica in Medio Oriente – scaturita dall’offensiva israelo-americana del 28 febbraio contro l’Iran e dalla reazione di Teheran – ha provocato non solo la chiusura degli spazi aerei e il più grande black out di voli e destinazioni dai tempi della pandemia, ma anche problemi a cascata per il turismo globale, tra prenotazioni cancellate e richieste di annullamento per i pacchetti vacanza.

Motivo per il quale le associazioni del turismo organizzato, memori della tempesta Covid, si sono rivolte direttamente al governo, invocando sostegni per debellare una crisi che ha investito anche Oceano Indiano, Sud-est asiatico ed East Africa, uno snodo fondamentale per l’outgoing di casa nostra.

Un grido di dolore che era stato recepito subito da Santanchè nel giorno dell’inaugurazione di Bmt a Napoli, una settimana fa. To be continued.