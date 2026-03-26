HelloFly torna a volare su Lampedusa, Pantelleria e Malta

Al centro della programmazione estiva di HelloFly tornano i collegamenti da Perugia verso Lampedusa e Pantelleria attivi ogni sabato dal 6 giugno al 26 settembre. Collegamenti che si uniscono al ripristino della rotta Malta-Lampedusa, tutti i venerdì dal 5 giugno al 25 settembre.

La compagnia, per la nuova stagione, ha mostrato anche un sistema di prenotazione completamente rinnovato e una nuova app. Il nuovo sistema consente di scegliere tra tariffe flessibili o soluzioni che includono già una serie di servizi aggiuntivi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. L’app dedicata permetterà di gestire la prenotazione, monitorare lo stato dei voli e acquistare servizi extra anche all’ultimo momento. Tra le innovazioni introdotte figura anche il check-in online gratuito, pensato per rendere più rapido e intuitivo l’accesso ai voli.

Così il direttore generale dello scalo umbro, Umberto Solimeno: «Siamo lieti di confermare per il terzo anno consecutivo Lampedusa e per il secondo Pantelleria, segno che la collaborazione con HelloFly è ampiamente consolidata. Stiamo lavorando a nuovi progetti e speriamo che questo annuncio sia foriero di ulteriori sviluppi e novità per il nostro aeroporto e la nostra Regione».

Sui collegamenti sarà impiegato il Dash Q8-400 da 78 posti, un turboelica moderno di Luxwing.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di HelloFly