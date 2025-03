Hnh Hospitality cresce ancora: oltre 113 milioni di fatturato

Ricavi delle gestioni dirette pari a 113,4 milioni di euro, utile netto a 6 milioni. Ebitda a 16,3 milioni. L’assemblea dei soci di Hnh Hospitality – tra i principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle – ha approvato il bilancio 2024 costellato da cifre record.

Nel dettaglio, registrato un volume degli affari complessivo in crescita del 7,3% rispetto al dato 2023. L’Ebitda è stato pari al 14,4%: in lieve calo con il dato 2023, quando l’Ebitda Margin era il 15%. Il Mol civilistico risulta in leggera discesa rispetto all’anno precedente, con 9,6 milioni registrati (erano 10,5 milioni nel 2023), mentre l’utile netto civilistico ha raggiunto 6,0 milioni. I risultati del 2024, si confrontano con il 2023 a parità di perimetro, senza il contributo di nuove aperture proprietarie.

Con una crescita distribuita uniformemente in tutte le destinazioni e in tutti gli hotel del gruppo, spicca in particolare la crescita dell’area veneziana, grazie agli eventi legati alla stagione della Mostra Biennale di Architettura, affiancata dai centri di Milano e Roma, più sensibili al sostegno della domanda internazionale.

Nell’anno appena concluso, gli accordi di gestione alberghiera hanno assunto un ruolo sempre più centrale: tra i principali progetti, l’aggiudicazione della gara per la gestione del Palazzo delle Stelline di Milano, che diventerà un MGallery, brand del gruppo Accor; l’avvio della partnership con Sacbo, società di Milan Bergamo Airport, per la gestione del nuovo albergo “Hilton Garden Inn Milan Bergamo Airport” che sorgerà nell’area dei servizi aeroportuali; infine, la firma dell’accordo con Cdp Real Asset per la riqualificazione di una porzione della “Cavallerizza Reale” di Torino che diventerà un hotel 5 stelle, a marchio Radisson Collection. Per l’anno in corso, è previsto a breve l’annuncio che riguarda una nuova struttura italiana.

«Dopo il record di fatturato nel 2023, anche il 2024 è stato un altro anno di crescita per Hnh Hospitality – ha dichiarato l’amministratore delegato Luca Boccato – L’aumento del fatturato a parità di perimetro ci rende molto orgogliosi, grazie all’ottimo lavoro fatto sul portafoglio esistente. È stato anche un anno di preparazione e siamo pronti per una nuova fase di crescita del perimetro, che si completerà tra il 2027 e 2028 con oltre 20 strutture gestite e 3.000 camere in portafoglio. Il 2025 è iniziato positivamente, in linea con le nostre previsioni».

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Hnh Hospitality.