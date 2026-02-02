Iberia limita i bagagli sui voli per Santo Domingo

Nuove norme e soprattutto significative limitazioni per i bagagli sui voli di Iberia da Madrid a Santo Domingo: la compagnia di bandiera spagnola ha annunciato un aggiornamento della propria politica sui bagagli per i voli operati su questa rotta, introducendo nuove limitazioni a partire dai biglietti acquistati dal 22 gennaio. La decisione, come precisato dal vettore, nasce dall’elevata richiesta di bagagli da stiva registrata su questo collegamento.

Nel dettaglio, la compagnia aerea spagnola ha stabilito un tetto massimo di 3 bagagli da stiva per passeggero. Una misura pensata per migliorare la gestione operativa del volo e garantire una maggiore efficienza, soprattutto alla luce delle caratteristiche del velivolo attualmente impiegato sulla tratta.

Sono previste, comunque, alcune eccezioni: i soci Iberia Club con status Plata e livelli superiori continueranno a beneficiare di condizioni più favorevoli, mantenendo una maggiore flessibilità sul numero di bagagli consentiti.

Il cambiamento di regole arriva dopo i primi mesi di operatività con l’Airbus A321Xlr, aeromobile a corridoio singolo e lungo raggio che ha debuttato sulla rotta lo scorso ottobre. In precedenza, il collegamento Madrid-Santo Domingo veniva effettuato con aerei a doppio corridoio, inizialmente A340 e successivamente A330, dotati di una capacità di stiva superiore. L’introduzione del nuovo velivolo ha quindi reso necessario un adeguamento delle regole, in linea con le esigenze operative e la domanda dei passeggeri.