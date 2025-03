Icon lancia gli eventi Unconventional: team building e meeting open air

Icon Collection con il nuovo format Unconventional Event rivoluziona il concetto del team building e dei meeting aziendali e li porta fuori, all’aria aperta, tra la campagna e il mare, per un’esperienza diversa e più coinvolgente, capace di stimolare creatività, benessere e spirito di squadra.

A ospitare gli Unconventional Event sono The Sense Experience Resort, il Park Hotel Marinetta el’Hotel Botticelli, tre strutture del Gruppo Ficcanterri per il quale Icon Collection è società di consulenza; dalle riunioni all’aperto sulla costa toscana, ai momenti di benessere immersi nella natura, fino all’eleganza rinascimentale nel cuore di Firenze, ogni struttura che ospita il nuovo concetto di evento aziendale è una cornice unica per stimolare innovazione e team building.

The Sense Experience Resort, struttura eco-friendly di lusso nella Maremma Toscana, è immerso in un parco di 5 ettari e affacciato sul mare. Qui è possibile organizzare meeting all’aperto e brainstorming immersivi, circondati dal verde e con vista mare, per massimizzare creatività e concentrazione.

Per i meeting a disposizione soluzioni tecnologiche avanzate, wifi ad alta velocità e videoproiettori di ultima generazione. Per la parte della ristorazione, catering e banqueting personalizzati con menù gourmet con ingredienti locali e stagionali. Tante le attività che si possono proporre ai partecipanti, come escursioni, sport acquatici, yoga, wine tasting e cooking class per rendere ogni evento dinamico e coinvolgente.

Il Park Hotel Marinetta, a pochi passi dal mare e immerso in una pineta secolare, è una destinazione ideale per chi desidera unire meeting e benessere in un contesto esclusivo.

Punti di forza dell’Unconventional Event al Park Hotel Marinetta sono: sale meeting modulari; location immersa nella natura per un’atmosfera rigenerante; benessere e relax grazie ad una Spa, una piscina e percorsi wellness; cucina d’eccellenza con proposte enogastronomiche che valorizzano i sapori della tradizione toscana.

Il terzo hotel, il Botticelli si trova nel cuore di Firenze, ed offre un’ambientazione sofisticata e ricca di fascino storico per eventi esclusivi e di alto profilo. Situato a pochi passi dal Duomo e dalla Galleria dell’Accademia, questa struttura boutique rappresenta una fusione perfetta tra storia e modernità.