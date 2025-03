Ihg, primo hotel a zero emissioni nel Regno Unito

Ihg ha inaugurato il suo primo albergo a emissioni zero, in partnership con Zeal Hotels e Valor Hospitality: il voco Zeal Exeter Science Park si trova a Exeter, nel sud-ovest dell’Inghilterra, e fa affidamento esclusivamente su energia rinnovabile e solare.

Come per gli altri alberghi voco, marchio lifestyle del Gruppo Ihg, il voco Zeal Exeter Science Park, che ha 142 stanze, punta su un concept più soft e green con l’obiettivo di far sentire l’ospite a casa.

Joanna Kurowska, vicepresidente e managing director di Uk & Ireland per Ihg Hotels & Resorts, ha commentato: «Con un numero costantemente in crescita di viaggiatori in cerca di opzioni di viaggio sostenibili, siamo entusiasti di aprire il voco Zeal Exeter Science Park, che porterà una nuova offerta alberghiera sostenibile nel nostro portfolio nel Regno Unito. Insieme a Zeal Hotels, voco Zeal Exeter Science Park contribuisce a fissare gli standard per alberghi a zero emissioni nette e segna un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile nell’hospitality, in linea con il business plan Journey to Tomorrow di Ihg. Stiamo dimostrando che comfort e sostenibilità possono coesistere con successo, dando beneficio all’ambiente e alle comunità che serviamo».

Tim Wheeldon, founding director di Zeal Hotels, si è detto «incredibilmente orgoglioso» del lavoro per il voco Zeal Exeter Science Park. «Abbiamo fondato Zeal Hotels oltre un decennio fa, con l’intenzione di aiutare il settore alberghiero a raggiungere le zero emissioni nette entro il 20250», ha commentato.

I voco hotel sono il brand premium a maggior crescita di Ihg. Ci sono al momento 29 alberghi voco in tutta Europa e altre 20 strutture saranno aperte entro i prossimi cinque anni.