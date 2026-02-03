Il jet fuel sale ancora: +3,51% a gennaio
03 Febbraio 12:30 2026 da Redazione
Una media per tonnellata metrica pari a 708,60 dollari. Sono le quotazioni settimanali del jet fuel relative al mese di gennaio, pubblicate dal sito Iata (International Air Transport Association) e riassunte mensilmente per la distribuzione organizzata da Fto.
Rispetto a dicembre si segnala un incremento di 24,05 dollari, pari al +3,51%. La media del mese che si è appena concluso, quindi, si posiziona nuovamente sopra la barriera dei 700 dollari.
In confronto allo stesso mese dell’anno precedente, però, il decremento è stato di 50,47 dollari, pari al -6,65%,
Il cambio medio del dollaro viene dichiarato dalla Bce pari a 1,17382 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento dell’euro del +0,27% rispetto al mese precedente.