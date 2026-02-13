Il sound “trade” Msc al fuori Bit di Milano

Agenzie di viaggi sempre al centro per Msc Crociere, che ha dato nuova linfa alla connessione B2B con un evento esclusivo fuori Bit al futuristico Philing di Milano con la partecipazione di oltre 250 operatori di settore, giornalisti e partner che hanno avuto l’opportunità di realizzare incontri dedicati per approfondire 4 macroaree tematiche al centro della strategia presente e futura della compagnia. Una serata che si è conclusa con musica disco e le foto e i video dei partecipanti proiettati sul maxischermo posto sopra il dj-set.

«Questo evento nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame con le agenzie di viaggi, condividendo con loro la nostra visione e le principali novità – ha dichiarato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – Abbiamo pensato a quattro aree tematiche per illustrare in modo chiaro la direzione di Msc dallo Yacht Club, la nostra esperienza di crociera più esclusiva che unisce lusso, comfort e servizi dedicati, al debutto questa estate in Alaska con Msc Poesia, un traguardo per noi molto importante che amplia le destinazioni per i nostri ospiti, fino alla nostra nuova brand campaign “Best Holiday Ever”, che racconta l’offerta di esperienze indimenticabili a bordo. Questi elementi sottolineano quanto le agenzie siano partner strategici nel nostro percorso di crescita. Grazie alla loro professionalità, possiamo insieme valorizzare le proposte Msc e offrire esperienze di crociera sempre più personalizzate e memorabili».

La prima area è stata dedicata allo Msc Yacht Club. I partecipanti hanno potuto approfondire il concept “nave nella nave” e scoprire le novità legate al refitting di Msc Magnifica e di Poesia, che offriranno lo Yacht Club a partire dall’estate 2026, con una progressiva estensione del servizio anche a Musica e Orchestra entro il 2027.

La seconda area ha presentato le novità della stagione invernale 2026/2027, con un focus su Msc World Asia che farà il suo debutto a novembre 2026 e che sarà posizionata nel Mediterraneo occidentale, alle Isole Canarie che nell’inverno 2026/2027 vedrà Msc Fantasia con l’Msc Yacht Club e collegamenti aerei diretti per Santa Cruz de Tenerife, ai Caraibi del sud con il nuovo porto di imbarco a La Romana e agli Emirati con World Europa che opererà con partenze da Dubai e Doha.

Ampio spazio riservato anche alle novità della stagione estiva 2026, raccontate nella terza area tematica. Tra queste, il Nord Europa con Euribia con l’opzione “Fly&cruise” che permette di prenotare voli charter da Milano e Verona, il debutto della compagnia in Alaska con Poesia, la presenza di sette porti di imbarco nel Mediterraneo occidentale e nuovi scali nel Mediterraneo orientale, tra cui Syros e Marmaris.

La quarta area, dedicata alla nuova global brand campaign di Msc Crociere “Best Holiday Ever”, ha infine approfondito il posizionamento del brand e la proposta di valore della crociera targata Msc, illustrando i servizi di bordo e a terra che rendono l’esperienza di viaggio unica.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere