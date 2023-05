Il treno luxury di Arsenale arriva negli Emirati: accordo con Etihad Rail

Lo sviluppo di un treno di lusso che opererà negli Emirati Arabi Uniti e si connetterà a tutti i sei Stati del Golfo Persico. È il frutto di un Memorandum of Understanding siglato ad Abu Dhabi da Etihad Rail e Arsenale S.p.a., società italiana di ospitalità di lusso. Si tratta del secondo treno di lusso internazionale di Arsenale, dopo il recente annuncio del progetto The Dream of the Desert in Arabia Saudita.

L’accordo è stato firmato da Shadi Malak, ceo di Etihad Rail, e da Paolo Barletta, ceo di Arsenale S.p.a., durante la prima giornata di Middle East Rail, il più grande evento dedicato ai trasporti in tutto il Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale. Riunisce i leader, i principali decision maker e i rappresentanti governativi per discutere i temi più urgenti del settore ferroviario, dei trasporti a livello globale e presentare le ultime innovazioni del settore.

L’intesa punta a fornire ai viaggiatori un’esperienza unica di crociera su rotaia, permettendo loro di scoprire la penisola mediorientale, dagli Emirati Arabi Uniti all’Oman e oltre. Il treno sarà composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail e attraverserà le città cosmopolite di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, sul mare proprio al confine con l’Oman, e al deserto di Liwa, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira’a. Gli Emirati Arabi Uniti saranno tra i primi Paesi al mondo a disporre di un servizio di crociere di lusso.

Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio “Made in Italy” sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia, un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario.

«Questo accordo – sottolinea Shadi Malak – è in linea con l’impegno di Etihad Rail di migliorare la qualità della vita dei cittadini degli Emirati Arabi Uniti e rafforza la nostra ambizione di fornire un’offerta ferroviaria competitiva in grado di soddisfare una gamma diversificata di esigenze, dal trasporto merci ai viaggi di lusso. Non vediamo l’ora di collaborare con Arsenale S.p.A per fornire una delle prime crociere di lusso al mondo a bordo di un treno in grado di offrire un’esperienza unica e piacevole ai passeggeri».

«Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai – nota Paolo Barletta – La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Questa partnership dimostra che non ci sono limiti alla passione e non ci sono barriere in grado di fermare la volontà di andare oltre l’immaginario».