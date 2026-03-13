Il valore della fatica nelle experience sportive

C’è una nuova forma di viaggio che non cerca solo relax, ma significato. Un turismo che passa dal movimento, dalla sfida con sé stessi, dalla fatica vissuta come esperienza. È il turismo sportivo, che oggi non è più un segmento di nicchia ma una leva strategica per territori capaci di trasformare lo sforzo in racconto, passione e identità.

Tutto questo lo sanno bene le Langhe, il Monferrato e il Roero, una delle zone italiane più conosciute al mondo per l’eccellenza enogastronomica. «Il nostro prodotto di punta resta il cibo, ma le sfide non finiscono mai», spiega Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Negli ultimi anni, la stagionalità è cambiata: l’autunno resta forte, ma l’estate cresce e porta nuovi bisogni. «Chi arriva d’estate non vuole solo mangiare bene: vuole fare attività».

Da qui nasce l’idea di unire buon vivere e movimento, intercettando un turista sempre più orientato alla bicicletta e alle lunghe percorrenze. Un pubblico che chiede strutture, servizi, assistenza tecnica, trasporto bagagli, noleggio. «Aiutiamo – sottolinea Bertero – gli imprenditori a costruire questa offerta, perché il cambiamento sarà graduale ma strutturale nei prossimi 5-7 anni».

La bicicletta diventa così strumento di scoperta del territorio: tra vigneti, borghi, cultura e shopping, in un mix che rende l’esperienza completa. Non a caso, si lavora su grandi corridoi ciclabili che collegano territori e nazioni, da Locarno alla Liguria fino a Nizza, trasformando la fatica in viaggio.

Se nelle Langhe la bici è integrazione tra gusto e paesaggio, nel Chianti la fatica è quasi un atto identitario. A Gaiole in Chianti, poco più di 2.500 abitanti, troviamo uno degli eventi simbolo del ciclismo mondiale: L’Eroica. «Non è una gara come le altre – racconta il sindaco Michele Pescini – ma un modo per custodire il territorio».

Qui l’impresa sportiva si compie con bici d’epoca, su strade bianche, misurando lo sforzo con mezzi “da eroe vero”. Il percorso permanente di 209 chilometri da Gaiole a Montalcino racconta il paesaggio attraverso ristori che sono tappe gastronomiche: ribollita, prodotti locali, vino, convivialità. «Non ci siamo inventati nulla, abbiamo solo dato valore a ciò che esisteva già».

L’Eroica è diventata un format esportabile, con cinque anelli di diversa lunghezza, un museo, una “Casa Eroica”, una rete di ristorazione dedicata e persino un progetto sulla longevità. «Qui sport, cucina e tradizione diventano un unico racconto: per essere unici, serve ricordarsi delle proprie radici» ha affermato ancora il primo cittadino.

Lo stesso principio guida le Fiandre, una delle regioni europee che più ha saputo trasformare la cultura sportiva in prodotto turistico. «Da noi il ciclismo non nasce come offerta turistica, ma come parte della vita quotidiana», spiega Daniele Manetti, direttore dell’Ufficio Italiano di Visit Flanders. La conformazione compatta del territorio e la presenza di grandi campioni – su tutti Eddy Merckx – hanno costruito un’identità profonda.

Qui la fatica viene messa “sui pedali, non nell’organizzazione del viaggio”. L’offerta si articola su tre livelli: itinerari accessibili per chi vuole pedalare lentamente e scoprire il territorio, percorsi iconici per chi cerca la prestazione e vere e proprie sfide sportive come la Flanders Challenge, con 59 segmenti da completare in 72 ore, o la Ultimate Flanders, 525 chilometri, con 6.000 metri di dislivello, che valgono l’attraversamento della regione. La ricompensa non è una medaglia, ma il proprio nome inciso nel museo del Giro delle Fiandre: la fatica che diventa memoria, la memoria che diventa legame con il luogo.

Dalle colline piemontesi al Chianti, fino al Nord Europa, emerge un filo comune: lo sport non è solo attività, ma linguaggio territoriale. Racconta paesaggi, costruisce comunità, genera economia. E soprattutto crea un turismo che non consuma i luoghi, ma li attraversa con rispetto.

È il turismo della fatica consapevole: si suda, si pedala, si cammina, ma alla fine si mangia, si incontra, si ascolta. Perché oggi viaggiare significa anche questo: scoprire chi siamo attraverso ciò che ci mette alla prova.