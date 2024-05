India, Nepal e Sri Lanka: la tripletta esotica di Guiness Travel

India, Nepal e Sri Lanka. Sono gli itinerari esclusivi proposti da Guiness Travel, che per quanto riguarda l’India comprende sei itinerari: “Gran Tour del Rajasthan Prestige”, “Rajasthan Magico Prestige”, “India Triangolo d’Oro Prestige”, “Triangolo d’Oro Magico Prestige”, “India del Nord” e ”India del Sud -Kerala Incantevole”.

Il viaggio prevede l’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia: un esperto conoscitore della destinazione che segue ogni fase del viaggio, assiste le guide locali, che parlano italiano, ed è a disposizione dei passeggeri per ogni tipo di evenienza – burocratica, logistica e linguistica – valorizzando ciò che di meglio ha da offrire il Paese in termini di spessore culturale ed esperienze da vivere.

Il “Gran Tour Rajasthan Prestige”, della durata di 14 giorni, è un invito alla scoperta della regione più nota, in cui si concentrano i monumenti e le attrazioni più note. Si visitano Delhi, Jaipur – che del Rajasthan è la capitale de facto – la città rosa Jaipur, Agra e i dintorni con l’iconico Taj Mahal, Jodhpur, Jaisalmer e Bîkâner.

L’“India Triangolo d’Oro Prestige” è il tour “mainstream” sulla destinazione, 9 giorni, ideale per chi si affaccia in India per la prima volta. Il triangolo è quello ideale che congiunge la capitale Delhi a Jaipur ed Agra.

L’”India del Nord”, della durata di 12 giorni, accompagna il viaggiatore attraverso le maggiori attrazioni della parte settentrionale del Paese, passando per la sacra Varanasi e la profana Khajuraho con i suoi templi dedicati alla sensualità.

Infine, il tour in Kerala, 10 giorni, è un’opportunità da non perdere per visitare il sud del Paese, turisticamente meno noto. Al centro dell’itinerario esperienze imperdibili, come la navigazione sulle backwaters, un tour in jeep lungo il Sentiero dei bouquet peritare, la visita di piantagioni di spezie e la visione di uno spettacolo di danza Kathakali.

Il “Gran Tour del Nepal” e il “Nepal Magico”, di 10 giorni, illustrano le meraviglie di un Paese dall’intensa spiritualità. Porta d’ingresso è la vivace capitale Kathmandu, da cui si parte per un giro del paese all’insegna di templi suggestivi, città medioevali come Bhaktapur, jeep safari nella giungla e visione dell’alba a Sarangkot.

Il Gran Tour Sri Lanka, 12 giorni, permette di scoprire il meglio dell’isola, non a caso definita “Isola dell’Eden”. Si parte alla scoperta dei tanti siti Patrimonio Unesco – il Tempio d’Oro a Dambulla, le rovine di Anuradhapura, Sirigiya e Kandy – per finire con i parchi nazionali.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Guiness Travel.