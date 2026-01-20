Israele aprirà 19 hotel (nonostante tutto)

La fragile tregua a Gaza non ferma i piani delle grandi catene alberghiere locali e dei brand di lusso internazionali come Six Senses e Nobu. Tra il 2026 e il 2027 prevista l’apertura di 19 nuovi hotel in Israele.

La situazione nell’area resta comunque tesa: nei giorni scorsi alcune compagnie hanno sospeso i voli su Tel Aviv, in seguito alle minacce di attacco degli Stati Uniti all’Iran.

Ecco nel dettaglio l’elenco delle strutture.

– Isrotel:

Dizengoff 99 Hotel, Tel Aviv – 122 camere. Situato nel cuore della città, un hotel urbano vicino al Rothschild Boulevard e alla spiaggia.

Montefiore 7 Hotel, Tel Aviv – 46 camere. Un boutique hotel ospitato in un edificio storico, caratterizzato da un raffinato design di ispirazione europea e da un cocktail bar di lusso.

– Fattal Hotel Group:

The Yacht, Herzliya Pituach – 327 camere. Un nuovo hotel di punta nel quartiere degli affari di Herzliya. L’hotel combinerà i viaggi d’affari con un’atmosfera da vacanza al mare.

Nyx Jerusalem – 168 camere. Il marchio arriva a Gerusalemme con un design urbano e un’atmosfera giovane e innovativa.

Palatin Hotel, Tel Aviv – 61 camere. Uno storico edificio del 1926, un tempo il primo hotel di lusso di Tel Aviv.

InterContinental Jerusalem (Ihg) – 237 camere. Il brand internazionale torna in Israele con un nuovo hotel di lusso in King George Street. Apertura prevista entro la Pasqua ebraica del 2026.

Six Senses Tel Aviv – 140 camere Il marchio di lusso globale arriva su Rothschild Boulevard. L’hotel occuperà i primi 11 piani di una torre di 42 piani e sarà attivo a partire dal 2027

Nobu Hotel Tel Aviv – 38 camere. Un lussuoso boutique hotel del marchio internazionale Nobu, di proprietà di Robert De Niro e dei suoi soci, situato all’angolo tra Rothschild Boulevard e Ahad Ha’am Street.

Mount Zion Hotel, Gerusalemme (Gruppo Azrieli) – 350 camere. Uno dei più grandi hotel che aprirà quest’anno dopo una ristrutturazione completa.

Ahuzat Bessade, Gerusalemme – 50 camere Una lussuosa tenuta a Gerusalemme con vista sul paesaggio montuoso circostante.

Nof HaReches Hotel, Gerusalemme (Rami Levy) – 180 camere. Un hotel moderno dotato di centro congressi, spa e piscina a sfioro sul tetto.

Makhtesh Ramon, Mitzpe Ramon – 142 camere. Un hotel di lusso nel deserto che integra l’ambiente naturale e panorami unici.

Brenner 5, Tel Aviv – 140 camere Un nuovo hotel urbano nel centro di Tel Aviv, che combina ospitalità e spazi di co-working, progettato per la generazione digitale.

Ella R. Bat Yam – 250 camere. Uno dei più grandi progetti turistici della città, con piscine, ristoranti e un lungomare di lusso.

Ari Mizrahi Inn, Bat Yam – 17 camere Una guest house con 17 camere che in seguito sarà ampliata con l’aggiunta di circa 8 suite.

Gordonia Zikhron Ya’akov – 142 camere Apertura prevista all’inizio del 2026 sul Monte Carmelo, con piscina a sfioro e spa.

Gordonia Golan Beach – 150 camere e suite – Un resort di lusso che si estende su 65 dunam.

Shoval Hotel, Nahariya – 93 camere Un nuovo hotel nel quartiere di Akhziv, adiacente alla spiaggia.

Irus HaMidbar, Yeruham – L’hotel è in fase di ampliamento con l’aggiunta di 42 camere.