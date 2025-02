MDestinations, la quasi-Ota di casa Mangia

Il Gruppo Mangia’s alza il velo sul progetto MDestinations, chicca B2B dell’anno presentata in Bit. Una piattaforma digitale al servizio delle agenzie, realizzata anche grazie al supporto di banca UniCredit. A detta del patron Marcello Mangia, presidente e ceo di Aeroviaggi Spa, società proprietaria della catena alberghiera, «tale sistema renderà più facile ed efficiente il processo di prenotazione delle nostre strutture e consentirà di personalizzare il viaggio». Uno strumento «destinato a diventare essenziale per il trade».

Uno degli uomini-chiave dell’operazione MDestinations è Ugo Parodi Giusino, chief innovation officer di Mangia’s: «Ogni anno tendiamo a lanciare un nuovo progetto; nel 2025 – spiega – abbiamo deciso di guardare con più attenzione ai nostri partner storici, le agenzie di viaggi. Da qui l’idea di una piattaforma esclusiva, che sarà operativa entro l’anno e attraverso cui prenotare, non solo il resort, ma l’intero pacchetto. Inizialmente comprenderà voli e transfer, poi verrà integrato con altri servizi». Un approccio completo al viaggio, dunque, «con tutti i plus del caso, come l’assicurazione compresa».

MDestinations, per cui le registrazioni sono già aperte, in una prima fase sarà riservata alla distribuzione italiana, e il manager ci spiega perché: «Il nostro mercato da quattro anni a questa parte si è modificato. E se fino a sei o sette anni fa l’85% del business era francese, con il Covid il turismo italiano ha riscoperto gli agi e i vantaggi dei viaggi domestici. Da qui la spinta per offrire alle nostre adv un servizio più fruibile e interessante».

Responsabile della piattaforma è Nicoletta Danne, che entra più nel dettaglio del progetto, chiarendo come si tratti di «uno strumento facilitatore per avvicinare le agenzie di viaggi alle molteplici offerte che Mangia’s si appresta a proporre. Tra gli aspetti-chiave, la possibilità di prenotare hotel+aereo+transfer, a cui presto si aggiungeranno noleggio auto ed esperienze. L’agenzia potrà personalizzare il viaggio in tempo reale e rispondere con immediatezza alle esigenze del cliente, rafforzando la relazione con quest’ultimo. Nel contempo, un sistema di commissioni trasparente e visibile in real time avvicinerà le adv stesse a Mangia’s, che potrà anche fidelizzare i punti vendita con un loyalty program che consentirà loro di accumulare punti in base alle prenotazioni, per poi spenderli nei vari servizi e prodotti della catena».

MDestinations è dunque la prova che l’azienda della famiglia Mangia, partecipata da Blackstone, prosegue nel suo percorso di crescita ed evoluzione. Il 2024, tiene a sottolineare il ceo, si è chiuso «con risultati economici assolutamente eccellenti e un notevole incremento dal punto di vista qualitativo, anche grazie alla formazione del personale attraverso l’Academy nei resort, durata tutto l’inverno, al restyling delle strutture e al loro aumento in termini di unità».

Tra le novità del nuovo anno, l’upgrade del Sardinia Resort di Santa Teresa di Gallura «che con un investimento impegnativo è passato da 3 a 4 stelle e si prepara a diventare un 5 stelle». Forte anche la spinta sul Mice, segmento che ha registrato «un incremento a due cifre». Mentre tra i fiori all’occhiello di Marcello Mangia c’è l’iconico ed elegantissimo 5 stelle Grand Hotel et Des Palmes, plus d‘eccellenza dell’ospitalità palermitana, situato in via Roma, nel centro storico della città. Un’acquisizione completata anche grazie al supporto di UniCredit, medesimo partner di MDestinations.