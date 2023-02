Ita Airways, i piani dell’estate tra lungo raggio e trade

Riflettori puntati sul lungo raggio nel 2023 di Ita Airways. La compagnia, che partecipa per la prima volta a Bit in corso a Milano, ha annunciato una summer che vedrà 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Tra le novità il volo Fiumicino-Washington-Dulles che opererà dal 2 giugno con 5 frequenze settimanali e dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 diventerà giornaliero. Al via anche Roma Fiumicino-San Francisco che opererà dal 1° luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica che dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 saranno cinque. Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350.

Per la summer 2023 tornano anche le mete del turismo balneare del Mediterraneo, da Roma Fiumicino e Milano Linate confermati i voli diretti verso Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi. Roma sarà collegata anche a Cefalonia e Spalato, mentre partiranno sia da Fiumicino che Linate i voli diretti verso Lampedusa e Pantelleria. Con il nuovo network, Ita Airways punta a incrementare rispetto al 2022 il 60% in più di passeggeri e l’80% in più di revenue.

«Il 2023 è per noi l’anno del grande investimento con il raddoppio dell’offerta di lungo raggio grazie all’apertura di nuove rotte verso gli Stati Uniti, da Roma Fiumicino a Washington e San Francisco nella stagione estiva, verso il sud America, da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro nella stagione invernale e con l’incremento dell’offerta su tutte le destinazioni già operate – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare – Con le novità in arrivo si preannuncia una crescita del 73% dell’offerta su tutti e tre i settori di rete che diventa del 108% sull’intercontinentale, confermando così il focus sul lungo raggio, importante non solo per i collegamenti da e per l’Italia, ma anche per i passeggeri che passeranno dall’Italia per raggiungere altre destinazioni, per esempio da New York a Tel Aviv via Roma, anche aumentare questa connettività è fondamentale per noi».

Tra le novità della compagnia ci sono anche i 33 nuovi aeromobili, con consegne da fine febbraio a fine anno quando il 50% della flotta sarà così di nuovissima generazione, «con l’obiettivo di arrivare al 2026 all’80%, diventando quindi anche una compagnia più green».

E soprattutto sul long haul pesa sempre l’incognita prezzi. «L’incremento del costo carburante è dato di fatto per tutti, per quanto riguarda le tariffe ci saranno piccoli interventi, ma il prezzo comunque lo fa il mercato. Quello che stiamo facendo noi è indirizzare sulle prenotazioni anticipate per ottenere tariffe più convenienti e in diversi casi maggiore flessibilità» L’advanced booking sta tornando e Ita Airways lo stimola con iniziative commerciali rivolte alle agenzie.

«Il trade rappresenta per noi il 65% del fatturato a livello mondo; in Italia il canale diretto è leggermente più elevato, intorno al 45-55%. Stiamo lavorando con i top player per finalizzare gli accordi 2023. A marzo lanciamo un roadshow in 4-5 città italiane dove incontreremo un centinaio di adv per tappa. Ritengo che per loro sia proprio il momento di riprendersi in mano la clientela». E la fidelizzazione è una sfida importante per la compagnia. Ad oggi il programma Volare conta 250mila iscritti, ma Ita stima di raggiungere il milione a marzo e per la fine dell’anno si attende l’ingresso di 25 nuovi partner.

Prosegue anche il lavoro che porterà all’intermodalità con il Gruppo Fs e che coinvolge anche Aeroporti di Roma perché sono fondamentali le infrastrutture. «Quello è il futuro, sia per quanto riguarda impatto ambientale ed economico sia per avere un network più vasto, sarebbe un’ottimizzazione importante», conclude Limosani.