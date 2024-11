Ita Airways official carrier del Giubileo: agevolazioni per i pellegrini

Ita Airways è official carrier del Giubileo 2025, evento che avrà inizio a Roma con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024.

Pochi giorni fa è stato sottoscritto un accordo tra il dicastero per l’Evangelizzazione, rappresentato dal pro-prefetto monsignor Rino Fisichella, e Ita Airways, rappresentata dal presidente Antonino Turicchi, che prevede agevolazioni per l’acquisto di biglietti aerei sui voli della compagnia in favore dei passeggeri in possesso della Carta del Pellegrino che siano iscritti a Volare, programma di fidelizzazione di Ita Airways, e particolari offerte per i gruppi.

In aggiunta, il vettore sarà partner negli vari eventi previsti nell’Anno Giubilare, il “Giubileo dello sport”, il “Giubileo degli adolescenti”, il “Giubileo dei giovani”, il “Giubileo delle persone con disabilità” e il “Giubileo dei lavoratori”.

«Con questa iniziativa Ita Airways si afferma ancora una volta come compagnia aerea nazionale di riferimento per la connettività del Paese e per i grandi eventi che si svolgono in Italia – ha dichiarato Antonino Turicchi – nonché come ambasciatore delle eccellenze del Made in Italy nel mondo con l’obiettivo di contribuire a promuovere lo sviluppo dei flussi turistici verso Roma ed il resto d’Italia per tutta la durata dell’Anno Giubilare. In particolare, il nostro network sarà il “ponte” che collegherà alla porta Santa e il nostro hub nella Capitale».

Per monsignor Rino Fisichella: «L’accordo raggiunto con Ita Airways consentirà a tanti Pellegrini di poter raggiungere Roma con maggiore facilità per vivere il Giubileo, Siamo particolarmente grati a Ita Airways e al suo presidente per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione che da subito ha voluto esprimere nei confronti dei milioni di Pellegrini che ricorreranno anche ai suoi servizi per vivere l’Anno Santo».

