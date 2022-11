Ita amplia tariffe e servizi sulla rotta Roma-Milano

Ita Airways presenta le novità sulla rotta Roma-Milano dedicate alla sua clientela, contraddistinte da un’ampia scelta di opzioni di viaggio con nuovi benefici, come la classe Superior, tariffe sempre più flessibili, Flight Pass, Fast Track, Face Boarding, nuove opportunità per i soci Volare e agevolazioni per chi parcheggia la propria autovettura in aeroporto a Milano Linate e a Roma Fiumicino.

Durante la stagione invernale, infatti, Ita offre sulla tratta Roma-Milano fino a 30 voli nei giorni feriali, 15 da Fiumicino e 15 da Linate, uno ogni ora dalle 7.00 alle 22.00 di cui 7 voli in partenza entro le 9.00. La rotta è dedicata soprattutto alla clientela business che si sposta fra la capitale ed il capoluogo lombardo con alta frequenza nei giorni settimanali, e alla clientela leisure e commuter nel fine settimana.

A bordo accanto all’offerta in Economy, la compagnia aerea offre la classe Superior, una classe riservata e con la garanzia di aver il posto accanto sempre libero per permettere di lavorare al meglio, o semplicemente di godere il volo in pieno relax. Inoltre, la Superior offre un servizio di bordo dedicato e differenziato in base al momento della giornata: oltre alla tradizionale offerta di bevande calde e fredde, saranno serviti una colazione italiana con lieviti caldi, una selezione di biscotti e di snack salati durante il giorno e, la sera, un aperitivo con spumante e stuzzichini.

Le comodità della Classe Superior non si esauriscono a bordo ma accompagnano i passeggeri anche nei servizi in aeroporto con la possibilità di imbarcare in stiva gratuitamente 2 bagagli da 23 Kg ciascuno, di effettuare il check in in aeroporto presso i banchi Sky Priority, di accedere alle Lounges, di usufruire del fast track per superare rapidamente i varchi di sicurezza, dell’imbarco prioritario in aeromobile e della scelta del posto gratuita.

L’offerta Ita Airways si articola su numerose opzioni tariffarie che soddisfano tutte le esigenze di flessibilità del cliente, anche attraverso un’estesa scelta di brand: Economy Light, Economy Classic, Economy Flex e Superior Flex. Inoltre, per una maggiore flessibilità, tutte le tariffe Economy dei voli Ita Airways Roma-Milano hanno il cambio sempre disponibile, inclusa la tariffa Economy Light.

Oltre alle tariffe individuali descritte, la compagnia offre il Flight Pass, il nuovo prodotto tariffario che, anche sulla Roma-Milano permette di acquistare un pacchetto di biglietti prepagati, personalizzando le condizioni di utilizzo in base alle esigenze, a prezzi super convenienti (pacchetto da 50 voli al prezzo promozionale di 69 in classe Economy e 99 in classe Superior all inclusive per ogni volo).

Ita ha anche previsto una nuova tariffa Economy Andata/Ritorno a 95 euro tutto compreso “same day” per i viaggi andata e ritorno in giornata, con possibilità di acquisto entro il 31 dicembre 2022, viaggiando entro il 31 marzo 2022.

A tutto questo è possibile associare anche il valore aggiunto del programma loyalty Volare, il programma fedeltà che è pensato su misura per chi ama viaggiare, per svago o per lavoro. Tanti i servizi esclusivi che sono presenti nei quattro club del programma: Smart, Plus, Premium ed Executive e si possono accumulare 10 punti per ogni euro speso per acquistare voli.

I vantaggi non si limitano a quelli offerti direttamente da Ita Airways, fin dalla partenza il cliente che viaggia sui servizi Roma-Milano può accedere a tariffe agevolate dei parcheggi Aeroporti di Roma di Fiumicino e di quelli Aeroporti Sea. Inoltre, una volta arrivati in aeroporto, il check-in può essere semplificato e reso più veloce grazie al Fast Track e al Face Boarding: servizio disponibile all’aeroporto di Milano Linate, e presto disponibile anche a Roma Fiumicino per i passeggeri.