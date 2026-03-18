Ita, due voli supplementari Roma-Delhi per il rimpatrio degli italiani

Due voli supplementari tra Roma Fiumicino e Delhi per favorire il rientro degli italiani bloccati in India a causa del conflitto in Medio Oriente. Li ha organizzati Ita Airways per i giorni 24 e 25 marzo dopo le segnalazioni ricevute dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con cui la compagnia è costantemente in contatto, relative all’alto numero di connazionali fermi per la chiusura degli spazi aerei e degli hub aeroportuali della regione.

Questi gli orari dei due voli aggiuntivi, con partenza da Roma Fiumicino e arrivo a Delhi:

– il primo, il 24 marzo, partirà alle 17:40 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:55 (ora locale);

– il secondo, il 25 marzo, partirà alle 17:35 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 05:35 (ora locale).

Questi invece gli orari dei due voli aggiuntivi con partenza da Delhi e arrivo a Roma Fiumicino:

– il primo, il 25 marzo, partirà da Dehli alle 08.25 locali per atterrare a Fiumicino alle 13:00 (ora italiana);

– il secondo, il 26 marzo, partirà da Dehli alle 07:35 locali per atterrare a Fiumicino alle 11:55 (ora italiana).

I biglietti per questi voli sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app Ita Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della compagnia.

Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, Ita Airways continua ad operare i collegamenti diretti verso l’Asia, nonché a valutare l’opportunità di rafforzare i propri operativi per contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area.

Ita ha esteso il blocco dei voli su Dubai fino al 28 marzo e prolungato la sospensione dei collegamenti da e per Tel Aviv fino al 2 aprile (compreso il volo AZ809 del 3 aprile).