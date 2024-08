Ita-Lufthansa, Ue: sull’operazione vigilerà Nocon

Sarà la Nocon, società tedesca specializzata nel monitoraggio delle fusioni, a vigilare su tutti i passaggi e gli impegni previsti nel matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa. La Commissione europea ha dato infatti l’ok per la nomina dell’azienda, impegnata già in passato a verificare il rispetto delle norme applicate per questo tipo di operazioni. Si tratta del passaggio-chiave più delicato nell’iter, che contempla, appunto, la nomina di un controllore super partes quale fiduciario preposto al monitoraggio (monitoring trustee) di operazioni industriali. Rappresenta un caposaldo nelle procedure di fusioni e partnership che avvengono all’interno dell’Ue.

Nel corso di questa tappa Lufthansa sarà chiamata anche a rispettare il pagamento di quei 325 milioni di euro che rappresentano il costo della cessione del 41% di Ita e che verranno versati direttamente nelle casse del vettore italiano. Sempre in questa fase verranno anche individuate e designate due aerolinee, che si vedranno assegnati gli slot su Milano Linate e Roma Fiumicino, lasciati liberi dai due partner per rispettare – secondo i dettami dell’Ue – i paramteri di concorrenza sulle rotte intraeuropee.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a supportare Nocon (Nothhelfer consulting partnerschaft diplom-volkswirte) sarà una realtà della consulenza inglese, Slotwise Consulting Ltd, come si legge sui documenti ufficiali della Commissione europea che ha dato l’ok alla designazione il 20 agosto scorso. Nocon, che ha il quartier generale in un edificio storico nella zona ovest di Berlino, ha già «monitorato» Lufthansa, sia nell’operazione con Swiss, sia nell’altra delicata joint venture transatlantica tra il vettore tedesco, United Airlines e Air Canada.

«Il ruolo del fiduciario di controllo – si legge nella nota emanata dalla Commissione Ue – è quello di monitorare il rispetto degli impegni allegati da parte di Lufthansa e del ministero dell’Economia e delle finanze italiano (azionista unico di Ita, ndr) con gli impegni allegati alla decisione della Commissione del 3 luglio 2024 e di riferire alla Commissione in merito». Questo, precisano inoltre da Bruxelles, non pregiudica la competenza della Commissione a vigilare sull’attuazione degli impegni ed eventuali interventi per avere ulteriori chiarimenti.

A Nocon toccherà anche «proporre alle due società le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati» al via libera Ue alle nozze. Così come dovrà inviare, «entro 15 giorni dalla fine di ogni mese», e per tre anni, «un rapporto scritto» sui diversi punti che fanno parte del pacchetto di sacrifici che Ita e Lufthansa si sono dette disposte a sostenere in cambio dell’operazione industriale.

Nel suo primo rapporto alla Commissione la Nocon dovrà «proporre un piano di lavoro dettagliato che descriva come intende monitorare il rispetto degli obblighi e delle condizioni» da parte di Ita e Lufthansa. Avrà anche il compito di monitorare l’esecuzione degli impegni delle parti» per quanto riguarda in particolare l’ingresso nel mercato dei voli di breve raggio del vettore rivale, il «trasferimento/rilascio degli slot di Linate», gli accordi commerciali tra Ita-Lufthansa e i vettori rivali, il miglioramento dei collegamenti intercontinentali.