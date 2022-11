Italo, virata sull’inverno: più opportunità per le adv

Dall’11 dicembre partirà il nuovo orario invernale 2022-23 e Italo, come di consueto, si prepara incontrando le agenzie di viaggi in un roadshow per l’Italia. Prima tappa Milano (a cui seguono Bologna, Napoli e Roma) con Marco De Angelis, direttore vendite, e Fabrizio Bona, direttore commerciale del vettore ferroviario.

La prima novità per le adv è quella relativa al nuovo portale di Italo: dai primi mesi del 2023 gli agenti potranno vendere autonomamente le connessioni di viaggio, combinando i servizi ad alta velocità con i collegamenti regionali. «Si potrà prenotare direttamente un Latina-Milano o un Como-Roma», spiega Bona.

Sempre dall’11 dicembre, il network del vettore conterà 118 servizi al giorno, con il lancio di due ulteriori corse veloci Milano-Roma con partenza da Milano Centrale alle ore 7.45 e da Roma Termini alle 18.30 con fermate anche a Roma Tiburtina e Bologna.

Nel sottolineare l’importanza dell’apertura della fermata Trieste Airport, con collegamenti diretti per Roma e Napoli, e le linee che dalla Puglia e dalla Calabria portano a Roma e a Milano, i manager sottolineano ancora una volta come la flotta di Italo sia «tra le più giovani in Europa con poco più di tre anni di media» e lo standard resti «sempre di qualità».

La compagnia introdurrà, poi, due nuovi servizi con partenza da Roma Termini alle ore 15.55 e da Venezia Santa Lucia alle ore 12.05. Verrà, inoltre, modificato l’orario di partenza da Termini per Venezia che passa dalle 5.55 alle 6.55 per venire incontro a chi viaggia per lavoro.

Grandi soddisfazioni riguardi al progetto “MI-RO” che, oltre all’incremento dei servizi, prevede un pacchetto esclusivo per tutti coloro che viaggiano fra Milano e Roma: ingressi nelle esclusive Lounge Italo Club, colazione e aperitivo a bordo treno, Fast Track salta fila in stazione e molto altro.

Ma Italo intende anche concentrarsi sul segmento business e sulle ancillary. Il mondo dei carnet corporate (ovvero i pacchetti di viaggio che offrono flessibilità e convenienza) entra in distribuzione anche tramite le adv, che potranno vendere direttamente questo strumento sempre più apprezzato anche dalle piccole e medie imprese. Le agenzie saranno, dunque, abilitate a offrire i servizi ancillari ai propri clienti garantendo un’esperienza di acquisto completa al viaggiatore.

Complice lo smart working da Covid, anche nel 2023 l’azienda punterà forte sui business traveller, proponendo nuovi prodotti e attuando strategie in grado di consolidare questa fascia di mercato.

Sul fronte delle remunerazioni alle agenzie, infine, il prossimo anno sarà lanciato un programma di commissioni value-based per le adv, premiando le Top e quelle più performanti.

«Il nostro obiettivo è migliorare costantemente. Stiamo investendo molto sulle agenzie, il portale per le interconnessioni sarà una grandissima novità che aprirà nuovi e interessanti scenari», sottolinea Bona.

«La qualità del viaggio – conclude De Angelis – è da sempre il fiore all’occhiello di Italo e non abbiamo mai smesso di investire su questo punto. Non siamo una compagnia low cost. Il mercato internazionale, specialmente quello europeo e statunitense, sceglie l’Italia per le vacanze e i nostri treni sono molto richiesti. Purtroppo, mancano in questo periodo i turisti dall’Estremo Oriente. Ci aspettiamo un grande supporto da parte delle agenzie per la prossima stagione».