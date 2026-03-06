Itb Berlin, test guerra superato. Nel 2027 Maldive host country

A conti fatti, il numero dei visitatori è stato quasi pari a quello dell’anno precedente. Secondo un monitoraggio effettuato in tempo reale, il 96% dei partecipanti ha sottolineato l’elevata qualità degli incontri e l’intenzione di tornare, confermando il continuo richiamo internazionale della principale fiera mondiale del turismo.

Una caratteristica fondamentale di Itb Berlin è la sua importanza per il business diretto: durante la fiera sono stati conclusi accordi e decisioni di acquisto per un valore di 47 miliardi di euro. Questa cifra si basa esclusivamente sulle transazioni concluse a Itb Berlin e sottolinea l’importanza della fiera come piattaforma affidabile per decisioni di mercato rilevanti e affari di successo.

«Nel suo anno celebrativo – ha commentato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin – Itb Berlin ha ancora una volta riunito i mercati, favorito discussioni su future attività commerciali comuni e dimostrato la propria importanza per il dialogo e la cooperazione internazionali, soprattutto in tempi di tensioni geopolitiche e in particolare in Medio Oriente. Come specchio del settore, ha fornito un quadro affidabile per stabilire contatti, scambiare idee e fare affari».

Tutte le sessioni della Itb Berlin Convention 2026 sono ora disponibili come video on demand sul canale YouTube di Itb.