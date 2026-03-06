Itb Berlin, test guerra superato. Nel 2027 Maldive host country

06 Marzo 13:08 2026

Itb Berlin Convention ha chiuso i battenti con un’edizione (quella dei suoi 60 anni) segnata dai venti di guerra dal Medio Oriente. Buoni, nonostante tutto, i numeri: 5.601 espositori da 166 Paesi e 97mila visitatori e partecipanti professionali. Sul piatto, già annunciata, la prossima edizione che si terrà dal 16 al 18 marzo 2027 con le Maldive host country.

Al netto di diverse defezioni dall’area del Golfo e gli arrivi compromessi dai molti voli cancellati, Itb ha dimostrato la sua importanza per gli addetti ai lavori, ribadendo il senso della cooperazione internazionale e degli incontri faccia a faccia nel settore, soprattutto in fasi così delicate.

A conti fatti, il numero dei visitatori è stato quasi pari a quello dell’anno precedente. Secondo un monitoraggio effettuato in tempo reale, il 96% dei partecipanti ha sottolineato l’elevata qualità degli incontri e l’intenzione di tornare, confermando il continuo richiamo internazionale della principale fiera mondiale del turismo.

Una caratteristica fondamentale di Itb Berlin è la sua importanza per il business diretto: durante la fiera sono stati conclusi accordi e decisioni di acquisto per un valore di 47 miliardi di euro. Questa cifra si basa esclusivamente sulle transazioni concluse a Itb Berlin e sottolinea l’importanza della fiera come piattaforma affidabile per decisioni di mercato rilevanti e affari di successo.

«Nel suo anno celebrativo – ha commentato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin – Itb Berlin ha ancora una volta riunito i mercati, favorito discussioni su future attività commerciali comuni e dimostrato la propria importanza per il dialogo e la cooperazione internazionali, soprattutto in tempi di tensioni geopolitiche e in particolare in Medio Oriente. Come specchio del settore, ha fornito un quadro affidabile per stabilire contatti, scambiare idee e fare affari».

Tutte le sessioni della Itb Berlin Convention 2026 sono ora disponibili come video on demand sul canale YouTube di Itb.

