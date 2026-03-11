Ixpira sempre più tour operator: evoluzioni in casa Luongo
Ixpira partecipa alla Bmt dove fissa un appuntamento speciale con i partner il 13 marzo alle 13.00, nell’area esterna tra i padiglioni 5 e 6, per un brindisi di benvenuto.
L’operatore porta una rinnovata offerta di network alberghiero di respiro internazionale e una programmazione tour che supera le 200 destinazioni strutturate, segmento che registra una crescita del 28% rispetto allo stesso periodo del 2025, con il Giappone che è la destinazione più venduta con 20 itinerari dedicati.
La principale novità 2026 è il lancio di Ixpira Prepay Advantage, il nuovo modello tariffario agevolato dedicato alle agenzie che operano in modalità prepagata e a quelle che intendono adottare questo sistema come leva di competitività.
Le nuove condizioni, immediatamente visibili in piattaforma, consentono l’accesso a pricing dedicato su un ampio perimetro di prodotto, con un posizionamento prezzo rivisto in ottica di maggiore marginalità e ottimizzazione del flusso finanziario.
L’iniziativa è estesa anche alle agenzie fidelizzate.
L’Ota per il 2026 si consolida anche come tour operator ampliando la programmazione di tour & mini tour con integrazione strutturata dei voli con responsabilità organizzativa diretta.
L’integrazione della componente aerea consente la gestione centralizzata del Pnr, l’allineamento delle condizioni tariffarie e una maggiore trasparenza nella costruzione del prezzo finale, offrendo alle agenzie un controllo più efficace della marginalità e una riduzione dei passaggi amministrativi.
Tra le novità di prodotto, il recente lancio dei pacchetti honeymoon con voli inclusi, dedicati al segmento dei viaggi di nozze, e il rafforzamento della programmazione sulla Turchia con itinerari completi e voli in partenza dai principali aeroporti italiani.
«La fiera rappresenta un momento strategico per incontrare il trade e presentare un modello commerciale sempre più orientato a competitività e solidità del prodotto», afferma Guy Luongo, ceo di Ixpira.