Ixpira si allea con Travel Software

Ixpira avvia una nuova partnership strategica con Travel Software, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali per agenzie di viaggi e tour operator.

L’obiettivo è quello di evolvere ulteriormente la propria infrastruttura operativa a supporto delle agenzie che beneficeranno di una visione più chiara e centralizzata delle pratiche, per un’organizzazione più efficace del lavoro quotidiano.

«Easy-To, il nostro software gestionale è sempre più integrato con tutti gli strumenti importanti per le agenzie viaggi. Non poteva mancare un partner come Ixpira favorendo così la creazione automatica delle pratiche partendo dalle prenotazione effettuate su questa, sempre più diffusa, piattaforma», commenta Marco Gozzi, ceo di Travel Software.

«Il nostro obiettivo è continuare a costruire un ecosistema sempre più solido e funzionale per i nostri partner. L’integrazione di nuovi strumenti operativi va proprio in questa direzione: semplificare il lavoro quotidiano e permettere agli operatori di concentrarsi maggiormente sulla relazione con il cliente e sullo sviluppo del business», sottolinea Sergio Luongo, coo di Ixpira.

L’iniziativa, che si inserisce nel percorso di crescita dell’azienda, precede il via del nuovo ciclo di Ixpira on the road, il roadshow itinerante che nei prossimi mesi porterà il team a incontrare agenzie e operatori su tutto il territorio italiano.

L’edizione 2025 del tour ha visto coinvolte oltre 170 agenzie di viaggi e circa 250 professionisti del settore, confermandosi come un appuntamento di riferimento per il confronto e l’aggiornamento con il mercato.

La nuova edizione vedrà un focus sulla collaborazione con Travel Software, insieme alle nuove proposte di prodotto e alle iniziative commerciali già avviate, tra cui il programma Prepay Advantage.

L’integrazione rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione dell’ecosistema tecnologico, contribuendo a rendere i flussi operativi più strutturati e migliorando il coordinamento complessivo delle attività.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ixpira