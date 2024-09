Japan Airlines regala i voli interni a chi arriva dal Nordamerica

Voli nazionali gratuiti per i viaggiatori in arrivo dal Nordamerica. È l’offerta di Japan Airlines (Jal, in base alla politica entrata in vigore questa settimana per chi proviene da Stati Uniti, Canada, Messico e Thailandia, con implementazioni per i passeggeri in entrata da diversi altri Paesi dell’Asia-Pacifico che seguiranno alla fine di settembre.

Per maturare questo diritto i viaggiatori devono prenotare i loro voli nazionali come parte della stessa prenotazione del volo internazionale. I passeggeri provenienti da Stati Uniti, Canada e Messico possono usufruire del volo interno gratuito, purché lo scalo nella prima destinazione in Giappone sia inferiore a 24 ore. In caso contrario, dovranno pagare una tariffa di sosta di 100 dollari.