Jumbo dmc globale: l’infinito entra nel logo

A new chapter begins, una nuova era ha inizio per Jumbo, azienda di Alpitour World che annuncia oggi la nuova identità visiva che la avvicina, ancor più, alla casa madre. La dmc dal respiro globale inserisce infatti l’infinito nel logo. Ma non si tratta di mero restyling grafico. L’immagine rinnovata accompagna Jumbo in una “nuova fase strategica, rafforzando il suo posizionamento internazionale e l’impegno verso l’innovazione”, spiega Alpitour stessa in una nota.

L’elemento-infinito, medesimo simbolo del Gruppo a cui appartiene, rappresenta sia l’ampia gamma di servizi offerti dall’azienda, sia il suo approccio strategico: “Valorizzare le destinazioni dei propri clienti, fornendo loro gli strumenti necessari per progettare esperienze uniche”. Ma il restyling riflette anche la flessibilità e la capacità di adattamento dell’azienda nel rispondere alle esigenze specifiche di ogni tour operator nei mercati in cui opera.

«Il cambiamento non è solo visivo, ma anche strategico. La nuova immagine del brand è una manifestazione della nostra evoluzione. Riflette sia la nostra capacità di offrire infinite soluzioni, sia il legame con Alpitour World, che ci permette di fornire un approccio più globale e personalizzato ai nostri clienti», afferma Emilio Rivas, managing director di Jumbo.

Gli fa eco Gabriel Fiol, global commercial & marketing director: «Rafforziamo il nostro impegno verso l’innovazione e la personalizzazione. Ogni nostra destinazione è un’opportunità per i partner di offrire esperienze memorabili».

La nuova identità sarà implementata gradualmente nelle oltre 36 destinazioni in cui Jumbo opera. Nelle intenzioni di Alpitour World, Jumbo si posiziona “come un alleato indispensabile per tour operator e agenzie di viaggi in tutti gli aspetti dei servizi di gestione delle destinazioni”.