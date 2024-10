Scatta l’operazione turismo Italia-Kazakhstan

Una condivisione di esperienze e competenze per creare una sinergia strategica che possa esser fonte di sviluppo per Italia e Kazakhstan. È stato il tema attorno al quale è ruotato, oggi a Milano, il Forum “Trade Investment opportunities on the Road to Kazakhstan“, l’incontro bilaterale tra il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il ministro del Commercio Shakkalyiev e vice ministro del Turismo Yerkinbayev, finalizzato al consolidamento della partnership fra i due Paesi in ambito turistico.

Santanchè ha accolto la proposta di realizzare in Kazakhstan nel 2025 un forum tra operatori turistici dei due Paesi.

«Il Kazakhstan è il nostro ponte per l’Asia centrale, tornata centrale nello scacchiere mondiale – ha voluto sottolineare la titolare del Mitur – È un punto di contatto forte che offre opportunità non solo economiche ma anche turistiche. Siamo pronti a scambiare le nostre esperienze nel quadro di una sinergia vantaggiosa sia per l’Italia, sia per il Kazakhstan».

Nel panel “Talk: on support measures for entrepreneurs and investors of the two countries” è intervenuto anche il presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya. Con riferimento al volo diretto Neos che collega Italia e Kazakhstan, Ezhaya ha evidenziato che, pur essendo finalizzato a favorire il traffico incoming in Italia, costituirà senz’altro anche una grande opportunità per sviluppare maggiormente l’outgoing in futuro.

Il presidente di Astoi ha poi ricordato che in Kazakhstan sono già presenti ottime basi per un adeguato sviluppo turistico della destinazione. In particolare un’offerta alberghiera soddisfacente, sia in città sia nei dintorni dei parchi nazionali, cibo internazionale – aspetto importante per gli italiani, molto attenti all’alimentazione – pullman idonei per i trasferimenti interni. Quindi ha sottolineato la necessità dell’intervento da parte del governo kazako in due diversi ambiti:

– assicurare un’idonea formazione delle guide turistiche, che dovranno parlare italiano e sviluppare un approccio adatto alla nostra cultura;

– garantire tariffe accessibili per i voli legati a spostamenti interni, necessari in considerazione della vastità del Paese. Ezhaya, infine, ha assicurato la disponibilità di Astoi nel “fare sistema” con i tour operator associati per promuovere la programmazione della destinazione. IL KAZAKHSTAN A RIMINI

Lo stesso Forum sarà replicato a Ttg Travel Experience, mercoledì 9 ottobre alle 11 all’Abete Conference Room della Fiera di Rimini. L’evento, organizzato da Neos – la compagnia del Gruppo Alpitour che collega Malpensa al Paese – sarà l’occasione per il vettore, per Francorosso, per Visit Almaty e Kazakh Tourism di presentare le attrazioni del Kazakhstan, illustrando le esperienze di viaggio che il Paese offre.

Per Alpitour World parteciperanno Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos, e Carla Zanella, contracting manager-mainstream del Brand Francorosso.