Km Malta Airlines ora decolla da Palermo

Km Malta Airlines ora decolla da Palermo
16 Marzo 11:00 2026

Un nuovo collegamento per Malta operato da Km Malta Airlines che lancia un nuovo volo da Palermo, come parte del programma estivo 2026: la rotta sarà operativa dal 30 maggio tre volte a settimana (martedì, mercoledì e sabato).

«Siamo lieti di presentare Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 – commenta David Curmi, presidente di Km Malta Airlines – Al momento, Palermo non è servita da voli diretti da Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni disponibili per i viaggiatori maltesi, creando allo stesso tempo ulteriori opportunità per attirare visitatori in entrata a Malta. La Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici e siamo fiduciosi che questo collegamento rafforzerà ulteriormente la connettività tra le due Isole».

I voli sono disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di Km Malta Airlines, agenzie di viaggi e altri canali di vendita autorizzati.

Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, aggiunge: «Si tratta di una rotta importante che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dello scalo aereo palermitano nel Mediterraneo e amplia le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dello scalo e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta, in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che Gesap sta portando avanti».

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