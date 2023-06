La Cechia fa il pieno di italiani e lancia i podcast di viaggio

La Cechia oltre Praga: se all’indomani della pandemia la sfida – vinta – era far tornare i turisti puntando naturalmente sull’appeal della capitale, ora l’ente del turismo del Paese continua ad allargare gli orizzonti e promuove a trade e pubblico ampie aree del Paese, con le proprie caratteristiche ed attrazioni. Dai castelli – oltre 200 – alla vacanza attiva, comprese le ciclovie ma anche il rafting storico divenuto anche patrimonio Unesco, dalla Moravia del sud terra di viti alle terme in Boemia, fino alle venue per eventi, classiche come i palazzi barocchi o innovative come i siti ex industriali trasformati.

E proprio al mondo degli eventi è stato dedicato il Mice&More Network Event a Milano, cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Ente, capitanati da Lubos Rosenberg, direttore di CzechTourism Italia e con Jan Herget, direttore generale Czech Tourism, e Teresa Hofmanova, direttrice Czech Convention Bureau.

«L’andamento del primo quadrimestre evidenzia il grande ritorno degli stranieri e degli italiani in particolare. Nei primi tre mesi dell’anno le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. Il podio è ovviamente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), ma subito dopo spicca l’Italia, che – seconda solo alla Gran Bretagna – conquista il 5° posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%», affermano i rappresentanti di Czech Tourism.

E questo nonostante la scomparsa di una compagnia di bandiera. I collegamenti aerei sono ora presidio delle low cost, con numerosi collegamenti da diversi scali in Italia e le novità, per l’estate, del Rimini-Praga e del Bergamo-Brno di Ryanair. «Ma anche i viaggi in pullman godono di buona salute per quanto riguarda il turismo organizzato – spiega Lara Cereda, responsabile trade -. Se infatti il turismo individuale conta per il 70% degli arrivi, quello con adv e t.o. ci aiuta a diversificare e i viaggi itineranti permettono di andare oltre i city-break a scoprire il territorio. Tra le new entry citiamo Alpitour che ha deciso di investire sulla Cechia creando un nuovo tour per la stagione 2023. E la collaborazione con adv e t.o. si esprime anche nella ripresa del Ttd, il nostro Travel Trade Day, che per il 2023 si è tenuto a Brno con prevede workshop, famtrip, incontri con partner locali»

Czech Tourism Italia continua dunque l’attività di promozione e comunicazione sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano –cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive – e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche.

«La Repubblica Ceca, che ora chiameremo tutti più semplicemente Cechia, è molto più di Praga, che d’altro canto per gli italiani non ha più segreti. Ecco quindi che desideriamo sorprendervi, “dirottandovi” verso le numerose altre destinazioni del territorio. Un territorio facilmente raggiungibile con un’ampia rosa di voli low cost diretti dalle principali città europee, su gomma (auto, camper e bus) soprattutto dal Nord Italia e, per un turismo sostenibile, anche in treno. A proposito di rotaie, stiamo lavorando per offrire un servizio snello e confortevole, magari anche notturno», ha concluso Herget.

E dopo le pillole video, in casa CzechTourism debutta il nuovo format dei podcast. L’ente del turismo lancia infatti la serie di file audio Cechia da vivere: idee di viaggio in Repubblica Ceca, 8 episodi che attraverso lo storytelling racconteranno altrettanti aspetti della destinazione, ciascuno con una durata di circa 10 minuti, tra spunti e approfondimenti, chicche, aneddoti e ospiti.