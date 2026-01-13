La conquista dell’America di Kel 12

Kel 12 apre le prenotazioni per il suo primo programma dedicato agli Stati Uniti. “Le terre degli antenati – nativi e culture del sud-ovest Usa” è uno dei tour che, nel 2026, invitano a scoprire il Paese da angolazioni alternative, esplorando attrattive poco note agli italiani e non ancora valorizzate nell’offerta di mercato dei viaggi organizzati. È poi il tour che si spinge sino alle radici più profonde degli Stati Uniti, dei primi abitanti del continente nordamericano e del modo attraverso cui la loro visione continui a plasmarne i territori e l’immagine nel mondo.

TERRE DEGLI ANTENATI

In calendario dal 24 aprile al 10 maggio 2026, “Le terre degli antenati” prende avvio da Albuquerque nei giorni esatti in cui è possibile assistere al più grande pow-wow dell’intero Nord America: il raduno intertribale Gathering of Nations. All’affascinante città del New Mexico sono riservate due notti, così da disporre di tutto il tempo necessario per apprezzare l’atmosfera di frontiera del suo centro storico, ma anche gli edifici degli anni ’20 e ‘30 che si susseguono sul tratto locale della leggendaria Route 66 (di cui nel 2026 ricorrono i 100 anni dall’inaugurazione, con un fitto programma di iniziative e celebrazioni). Seguono tre notti a Santa Fe, dove più evidente è l’influenza ispanica, grazie al caratteristico stile “adobe” degli edifici, realizzati con mattoni di paglia e fango, oltre che con supporti architettonici in legno.

Il viaggio poi porterà i visitatori alla riscoperta degli antichi pueblos, di tracce di civiltà nel deserto e a conoscere la cultura fantasma degli Anazasi.

CANYON SPIRIT

Altro tour è il “Canyon Spirit”. In programma dal 20 giugno al 4 luglio, l’itinerario si snoda per gli spettacolari paesaggi lungo la rotta Denver-Las Vegas, avvantaggiandosi inoltre di una prospettiva esclusiva: quella del Canyon Spirit, treno dotato di carrozze glass-dome per una visione panoramica. Il viaggio sulla ferrovia, unico percorso disponibile nell’area e parte del tour, dura due giorni e si spinge sino a Moab.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Kel 12