La fiera Tuttohotel torna a Napoli il 20 gennaio

Torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli Tuttohotel, il salone dell’ospitalità alberghiera, extralberghiera e della new hospitality che aprirà le porte per la sua quinta edizione da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio nei padiglioni del polo fieristico partenopeo.

Organizzato da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group, la fiera proporrà ai professionisti del mondo alberghiero e ricettivo in genere un’ampia panoramica delle novità pensate per un settore in costante evoluzione sia dal punto di vista infrastrutturale che da quello dell’offerta e dei servizi collegati. Tutto ciò che è innovazione si concentra quindi in un appuntamento che racchiude ogni aspetto dell’accoglienza con un’esposizione variegata per ogni aspetto dell’industria ricettiva.

In crescita il numero degli espositori che hanno scelto di partecipare alla quinta edizione di Tuttohotel, così come sono in aumento le aree dimostrative che anticiperanno nuove soluzioni per l’ospitalità per ogni aspetto dell’accoglienza. Come neo Vision Hotel, un albergo simulato che accoglierà i visitatori come in una struttura alberghiera, visitando tutta la struttura in tutte le sue parti. Sarà questo un modo per celebrare la centralità di Napoli e dei suoi dintorni famosi in tutto il mondo, come meta turistica dell’anno. Le installazioni, infatti, presenteranno soluzioni realizzate con materiali, rivestimenti e prodotti che valorizzano la sostenibilità ambientale, oltre a suggerire soluzioni progettuali di design per ambienti interni di piccole strutture ricettive.

Prevista un’area speciale, la ExtraNet, dedicata a prodotti e servizi per il mondo extralberghiero dove si terranno corsi e talk organizzati da Abbacchierai, l’associazione dell’ospitalità extralberghiera, mentre Green Hospitality Design presenterà soluzioni green e innovative per l’outdoor quindi informazioni destinati ai gestori di campeggi, glamping e villaggi turistici.

Questa edizione, inoltre, celebrerà la terza edizione di Tuttohotel Awards, il premio riservato alle eccellenze dell’ospitalità mediterranea realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

«L’appuntamento con Tuttohotel risponde all’esigenza delle aziende del mercato ricettivo di confrontarsi con le trasformazioni di un settore strategico per il turismo italiano, che presenta sviluppi abbastanza evidenti nelle nostre città dove sta mostrando cambiamenti che sono anche di carattere sociale – ha commentato Raffaele Biglietto, direttore di Tuttohotel – La centralità di Napoli nel centro sud Italia e più in generale nell’area mediterranea, fa del nostro evento un’occasione unica per incontrare sul territorio le aziende del settore. L’offerta oggi deve sicuramente guardare a una richiesta qualitativamente sempre più esigente ma deve anche rispondere a necessità di carattere infrastrutturale, di sostenibilità e di gestione che sappia integrarsi in un mondo in continua evoluzione. A Napoli offriamo la possibilità di un confronto che non sia il solito scontato rapporto cliente-fornitore ma piuttosto un dialogo ragionato su soluzioni possibili per esigenze fortemente mutevoli. In un mondo che cambia bisogna sapersi adeguare e se per gli espositori è importante la fase di ascolto per capire la direzione da prendere, per i visitatori è invece possibile valutare le idee portate in fiera per scegliere quelle già in linea con le loro necessità».

La foto di Raffaele Biglietto è stata inviata dall’ufficio stampa di Tuttohotel