La Safari Kilimanjaro Edition targata Alpitour World

Alpitour World lancia il nuovo volo diretto Neos da Milano Malpensa verso la Tanzania e inserisce in programmazione tre nuovi itinerari nella Safari Kilimanjaro Edition, firmati dai brand Francorosso, Bravo e Turisanda.

Il volo – unico dall’Italia – collegherà dal 14 luglio al 20 ottobre, con frequenza settimanale, la capitale lombarda all’aeroporto internazionale del Kilimanjaro, con Boeing 787-9.

Nei tre itinerari avventura e relax, ma anche la scoperta dell’anima più vera della destinazione. Parliamo di viaggi in luoghi straordinari e rinomati, come i Parchi Nazionali del Serengeti, del Tarangire, del Lago di Manyara e dell’area di conservazione di Ngorongoro.

Un’avventura carica di meraviglia e adrenalina, al termine della quale sarà possibile rallentare il ritmo e trascorrere qualche giorno di relax sulle rive dell’Oceano Indiano.

In programmazione ci sono: Francorosso Safari Intour Tanzania Horizons Kilimanjaro Edition (4 notti tour + 3 notti hotel); Bravo Safari Br Sotto Il Cielo Africano Kilimanjaro Edition (3 notti tour + 4 notti hotel); Made by Turisanda Altipiani Selvaggi Kilimanjaro Edition (3 notti tour + 4 notti hotel).

La Safari Kilimanjaro Edition sarà arricchita con ulteriori itinerari Fly-In e proposte viaggio anche del brand Eden Viaggi, con tour di 2 o 3 notti anch’essi combinabili con soggiorni mare a Zanzibar.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour World