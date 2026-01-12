La Sicilia affida l’ufficio stampa turismo a Open Mind

L’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ha affidato a Open Mind Consulting la gestione delle proprie attività di ufficio stampa e Pr. L’agenzia di marketing e comunicazione torinese che aveva già ricoperto tale ruolo in occasione delle fiere del travel, assume ora un incarico stabile che prevede un presidio media continuativo e un approccio orientato a contenuti, relazioni e risultati.

Account manager di riferimento sarà Marilisa Bruno, che coordinerà le attività operative e le relazioni con la stampa, mettendo a disposizione della Regione la propria esperienza ventennale nella comunicazione turistica e istituzionale.

“Il mandato – spiega Open Mind in una nota – prevede la definizione e l’attuazione di una strategia di ufficio stampa mirata a valorizzare e raccontare le iniziative dell’assessorato durante tutto l’anno, affiancando la Regione con una comunicazione continuativa che includa: pianificazione editoriale, produzione e diffusione di contenuti, relazioni con la stampa generalista e specializzata, attività di Pr e supporto media in occasione di eventi e appuntamenti istituzionali”.

«È l’evoluzione naturale di un percorso costruito nel tempo. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con i media e sostenere una narrazione chiara, coerente e strategica della destinazione, con una pianificazione costante», spiega Marilisa Bruno.

La prima importante occasione di visibilità sarà Bit Milano 2026, dal 10 al 12 febbraio a Rho. Durante la fiera, l’assessorato al Turismo della Sicilia, accompagnato dai principali stakeholder, sarà protagonista tra l’altro di un’attesa conferenza stampa.

Da L’Agenzia di Viaggi Magazine le più sentite congratulazioni a Open Mind Consulting.