La Turchia affida la comunicazione a The Gate

L’Ambasciata della Repubblica di Turchia si affida a The Gate Communication per “raccontare” in Italia il Paese come destinazione culturale contemporanea, capace di attrarre anche turisti high spending. L’obiettivo è veicolare una comunicazione più editoriale, progettuale e data-driven, capace di parlare non solo ai viaggiatori, ma anche agli operatori del travel e ai media che raccontano il turismo e la comunicazione come industria culturale.

The Gate Communication ha già lavorato in passato per la destinazione, contribuendo a rafforzarne il posizionamento sul mercato italiano e a costruire una narrazione più articolata e distintiva, capace di superare i cliché turistici e mettere al centro cultura, patrimonio, lifestyle e creatività.

Vincenzo Tomini Foresti, direttore di The Gate Communication: «La sfida oggi non è solo promuovere un Paese, ma costruire contenuti e progetti in grado di intercettare media, travel trade e community digitali sempre più attente alla qualità dell’esperienza. Lavoreremo su una strategia integrata che unisce pr, media relations, social e iniziative speciali, con un forte focus culturale».

La collaborazione si inserisce in una fase di rinnovamento delle attività dell’ambasciata, che vede anche l’arrivo a Roma della nuova direttrice dell’Ufficio Cultura e Informazioni, Esin Zeynep Selvi, già in passato alla guida dell’Ufficio in Italia.

«L’Italia è un mercato strategico per la Turchia, non solo in termini di flussi turistici ma di affinità culturale – sottolinea Esin Zeynep Selvi – Vogliamo rafforzare la percezione del Paese come destinazione ricca, dinamica e autentica, capace di offrire esperienze che uniscono storia millenaria e contemporaneità e siamo felici di poter collaborare con The Gate Communication».