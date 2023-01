L’aeroporto di Cagliari chiude l’anno con oltre 4,3 milioni di passeggeri

Piena ripresa per l’aeroporto di Cagliari nell’anno appena concluso: dopo il record assoluto del 2019, 4.739.077 passeggeri totali, lo scalo nel 2022 ha fatto registrare la seconda miglior performance nella sua storia con 4.386.207 passeggeri tra arrivi e partenze.

Il confronto con i volumi di traffico del 2021 evidenzia una crescita del 60,2% che corrisponde a un incremento di 1.648.064 viaggiatori anno su anno. Il picco massimo è stato raggiunto nel mese di luglio con 582.497 passeggeri. Ottima la performance del traffico nazionale: 3.337.815 passeggeri totali, ovvero +47,7% rispetto ai dati del 2021.

Percentuali di crescita in tripla cifra per i viaggiatori che si sono mossi sulle rotte internazionali: negli ultimi dodici mesi sono stati 1.048.155 tra arrivi e partenze, dunque +119,1% se confrontati con l’anno scorso. In aumento anche i movimenti degli aeromobili: nel 2022, tra atterraggi e decolli, lo scalo cagliaritano arriva a quota 33.288 (+39% rispetto al 2021). Le rotte della Continuità Territoriale – che collegano Cagliari con Roma Fiumicino e Milano Linate e, nel 2022, rappresentano il 31,9% del traffico passeggeri nazionali – registrano complessivamente 1.065.567 transiti tra arrivi e partenze, ovvero +35% nel confronto con il 2021.

In crescita anche il traffico di aviazione generale che nel 2022 ha visto un buon 2,4% di movimenti aeromobili in più rispetto all’anno precedente. Renato Branca, amministratore delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, Sogaer, ha commentato: «In un solo anno siamo riusciti a far crescere il nostro traffico di oltre 1,6 milioni di passeggeri, una spinta decisiva per allontanarci dalle performance negative legate alla pandemia. Da sottolineare, inoltre, che il 2022 in termini di bilancio economico è stato il migliore nella storia di Sogaer nonostante l’impennata dei prezzi dell’energia elettrica con un incremento dei costi di oltre 2,5 milioni di euro».