L’Aeroporto di Palermo apre due work area ai gate di partenza

L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo si arricchisce di due nuovi spazi dedicati ai passeggeri.

Si tratta di due nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dell’aerostazione, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti.

Le due zone sono pensate come vere e proprie aree lavoro e dotate complessivamente di 20 postazioni individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell’imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wifi potenziata.

L’apertura delle zone precede l’inaugurazione di fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner), del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side e l’ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto.

Il miglioramento dell’offerta globale dei servizi rientra nella più ampia strategia di Gesap, società di gestione dello scalo, volta a rafforzare la competitività dell’aeroporto attraverso investimenti mirati come la recente aggiunta di una nuova aerea parcheggio P4 adiacente all’aerostazione, con 62 posti auto.

«Con l’apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell’aeroporto – sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo».

Nel prossimo futuro anche la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gesap