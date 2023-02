L’ambizione di Volonline: “Digitalizzare tutti i processi”

Obiettivo digitalizzare progressivamente tutti i processi aziendali. Ecco il focus 2023 di Volonline, operatore del Gruppo omonimo che mette a segno un 2022 con ricavi e bilancio cresciuti del 10%.

«Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato, ma siamo passati al 50% nel 2022, mentre l’obiettivo per il 2023 è il 75% – commenta Luigi Deli, founder & ceo del Gruppo Volonline – Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato, rapidità nella risposta, ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made».

In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita dalla riapertura del Giappone. Africa, Oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019.

«Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti Oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane», afferma Deli.

FOCUS USA. Una sfida importante sarà sugli Stati Uniti, nel 2022 penalizzati dal costo dei voli: «Riteniamo che la nostra collaborazione con le compagnie aeree possa rappresentare un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente l’offerta con contenuti dedicati soprattutto ai repeater».

La business unit della biglietteria rimane un asset strategico. «La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto il leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze».

WEB SERVICE PER VOLONCLICK. Investimenti in vista anche per Volonclick, che nel 2022 ha registrato un fatturato cinque volte superiore a quello del 2019 per un totale di 20.000 passeggeri, dei quali l’80% ha acquistato un prodotto tour operator volo+hotel o circuito multi-tappa. Per il 2023 l’operatore investirà per migliorare e implementare alcuni servizi come il Crm, per aumentare le linee di prodotto e per aprire all’internazionalizzazione.

Per questo ha creato un web service, che raccoglie tutto il prodotto contrattualizzato direttamente, imntegrando le dmc nella piattaforma Volonclick.

«Il web service permetterà da un lato di completare l’offerta sulla piattaforma su aree e destinazioni molto richieste, dall’altro di integrare i contratti diretti con i nostri fornitori: entro il 2023, contiamo di arrivare a oltre 25.000 contratti. Potremo offrire un prodotto con forte vantaggio competitivo, ma integrato in una piattaforma tecnologica e informatizzata, anche sul tailor made», commenta Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline, che sottolinea anche come accanto al corto e medio raggio stiano crescendo anche le prenotazioni Volonclick sul lungo raggio, come New York, Dubai, Bangkok, Mauritius e Bayahibe in Repubblica Dominicana.