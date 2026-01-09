Lavoro, Leolandia assume 150 persone

Tra le figure ricercate, animatori e animatrici con attitudine alla danza per le attività di contatto con gli ospiti, in affiancamento al cast artistico vero e proprio, e per impersonificare le numerose mascotte del parco.

Tra le altre posizioni disponibili, consultabili sul sito web di Leolandia alla voce “Lavora con noi”, anche addetti all’accoglienza clienti, operatori per le giostre, personale per i negozi e il truccabimbi, addetti alla ristorazione, tra cui un magazziniere e un addetto alla caffetteria, uno stagista in area marketing e un addetto e-commerce & ticketing.