Liguria, tour esperenziali nel Golfo dei Poeti con Iobus

Esordio in Liguria per Iobus, la startup tutta italiana che dopo aver lanciato su Roma, nell’aprile scorso, i tour esperienziali in otto lingue, estende questa tipologia d’offerta turistica a La Spezia, proponendo due itinerari nel famoso e suggestivo Golfo dei Poeti programmati a Lerici e a Porto Venere, grazie a una partnership siglata con Sat di Viaggi Capa, storico operatore incoming locale, da sempre impegnato nello sviluppo turistico di La Spezia e Massa Carrara, che attualmente dispone di una flotta di bus Gt composta da minibus a nove posti e pullman fino a 88 posti.

Il primo tour, identificato con la “Linea Rossa” prevede fermate a Piazza Chiodo, a Porto Venere e rientro a La Spezia lungo la Via Napoleonica. Il secondo tour, “Linea Blu”, è programmato con fermate a Venere Azzurra/San Terenzo, baia caratterizzata da Villa Marigola del XVIII secolo, e a Lerici.

«Il lancio di questi nuovi tour – sottolinea il presidente di Iobus, Giuseppe Cilia – è la conferma di una strategia di sviluppo sul territorio nazionale che avevamo già espresso agli esordi nella Capitale la scorsa primavera. Ora, in soli 8 mesi e con un partner affidabile come Sat di Viaggi Capa, ampliamo le nostre proposte di tour cittadini, realizzando due itinerari di grande suggestione alla scoperta di un’eccellenza ligure come il Golfo dei Poeti che ogni anno attira migliaia di turisti italiani e stranieri e numerosi crocieristi. Riguardo poi l’andamento del nostro primo anno di attività su Roma siamo pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti e anche nel 2023 proseguiremo le collaborazioni con i più importanti tour operator».