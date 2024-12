Lufthansa all’Ue: “Stop all’accordo con il Qatar”

Dura presa di posizione di Lufthansa in merito all’accordo sull’aviazione siglato dall’Ue con il Qatar nell’ottobre 2021. Per i vertici della compagnia aerea tedesca l’intesa dovrebbe essere “sospesa immediatamente, alla luce delle gravi accuse di corruzione” e per preservare la competitività europea.

La richiesta è stata formalizzata da Lufthansa alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, con una lettera di cui l’agenzia Ansa ha preso visione in queste ore. Nella missiva la dirigenza della linea aerea tedesca – fresca di accordo con Ita benedetto da Bruxelles – afferma di essere “profondamente preoccupata per la drammatica perdita di competitività dell’aviazione europea. I posti di lavoro e la creazione di valore saranno in pericolo, correndo il rischio di essere trasferiti in Paesi con standard ambientali e sociali significativamente più bassi”.

L’accordo Ue-Qatar – firmato il 18 ottobre 2021 e finito al centro delle accuse di corruzione dopo lo scoppio del Qatargate esattamente due anni fa – consente alle compagnie aeree qatarine di operare voli diretti verso l’Ue e viceversa, includendo disposizioni volte a garantire concorrenza leale e parità di condizioni.

Si tratta del primo accordo globale in materia di aviazione firmato dall’Ue con un Paese del Golfo. Lufthansa chiede dunque ai politici di sospendere l’intesa, ridurre la burocrazia, rivedere la politica climatica e trovare una risposta alle conseguenze della chiusura dello spazio aereo russo in seguito alla guerra scatenata da Mosca in Ucraina: un ostacolo soprattutto per i voli a lungo raggio verso Cina, Giappone e Corea del Sud.