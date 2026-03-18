Lufthansa celebra il centenario con due voli speciali

Il prossimo 6 aprile Lufthansa celebrerà i 100 anni dalla nascita ripercorrendo simbolicamente due rotte che segnarono l’inizio dell’aviazione commerciale tedesca: Berlino-Zurigo e Berlino-Colonia.

Per l’occasione la compagnia volerà nuovamente su questi storici collegamenti con aerei in livrea speciale. Un omaggio ai primi voli operati nel 1926 dalla storica Luft Hansa, nata il 6 gennaio del 1926 attraverso il merger tra Luftverkehr e Aero Lloyd, e oggi Lufthansa, colosso dell’aviazione e il cui Gruppo si compone anche di altri importanti vettori come Swiss, Austrian Airlines, Brussels, Eurowings, la nostra Ita Airways, per una flotta che conta oltre 700 aeromobili.

I voli commemorativi del vettore tedesco sono già in vendita e rappresentano un’iniziativa simbolica con cui Lufthansa inaugura le celebrazioni del centenario che segna una storia fatta di interruzioni, riprese, rilancio.

L’anniversario sarà celebrato all’insegna del motto “We are the Journey”, un messaggio che, secondo la compagnia, sottolinea il percorso condiviso da dipendenti, passeggeri e fan del marchio: oggi 40mila persone provenienti da 122 nazioni lavorano per il marchio Lufthansa e 100mila persone provenienti da oltre 160 nazioni fanno parte del Gruppo.