Lufthansa, indagine Ue sulla ricapitalizzazione post Covid

Mentre si delineano tempi e modi per il suo ingresso in Ita Airways, si riaccendono i riflettori della Commissione Ue sulla ricapitalizzazione a favore di Deutsche Lufthansa AG del valore di 6 miliardi di euro, al fine di verificare se tale erogazione sia in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato.

La misura era stata inizialmente approvata il 25 giugno 2020 dalla Commissione nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid, ma successivamente annullata dal Tribunale il 10 maggio 2023. Un ricorso, presentato da Lufthansa, risulta ancora pendente.

Di fatto l’aiuto mirava a ripristinare la situazione patrimoniale e la liquidità di Lufthansa nel periodo di grave stallo dell’attività causato dalla pandemia del coronavirus. L’indagine della Commissione intende accertare se i due strumenti ibridi di finanziamento, rispettivamente di 4,7 miliardi di euro, come strumento azionario non convertibile, e di 1 miliardo di euro, come strumento di debito convertibile, possano essere ritenuti compatibili con le norme Ue sugli aiuti di stato, anche secondo le condizioni straordinarie stabilite dal quadro regolatorio temporaneo Covid.

Vale la pena ricordare che per beneficiare dell’aiuto, Lufthansa ha dovuto rispettare una serie di impegni comportamentali, tra cui il divieto di distribuire dividendi e una rigorosa limitazione della remunerazione del suo management, compreso il divieto di pagare bonus. Inoltre, Lufthansa ha dovuto cedere fino a 24 slot giornalieri (48 voli in a/r) negli aeroporti di Francoforte e Monaco per consentire ai vettori concorrenti di stabilirvi una base.

Nella sentenza del maggio 2023, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, ritenendo che la misura di ricapitalizzazione concessa a Lufthansa non soddisfacesse molte delle condizioni stabilite nel quadro temporaneo Covid.

A seguito di questa sentenza la Commissione effettuerà ora un’indagine più approfondita per valutare ulteriormente la misura di ricapitalizzazione. A questo proposito la Commissione si concentrerà sui seguenti punti: l’ammissibilità della richiesta di Lufthansa per la ricapitalizzazione; il prezzo delle azioni al momento del finanziamento accordato; l’esistenza di un effettivo e significativo potere di mercato in aeroporti diversi dai due hub Francoforte e Monaco.

L’apertura dell’indagine approfondita offre alla Germania e ai terzi interessati la possibilità di presentare eventuali osservazioni.