Luxury travel, come e cosa vendere. Guida pratica

È cresciuto ancor più dopo la pandemia e le previsioni dicono che continuerà a crescere: è il turismo del lusso, un settore che, malgrado rappresenti solo il 4-5% della spesa turistica totale, ne contribuisce per il 25%. Una nicchia che negli anni si è rinnovata con l’entrata delle nuove ondate di viaggiatori d’alta gamma: i quarantenni della Generazione X e i trentenni della Gen Z, tutti disposti a spendere il 50% in più per un viaggio di lusso. Oltre a loro ci sono, poi, i giovani della nuova classe media cinese in rapida evoluzione, ma anche i sempre più numerosi viaggiatori benestanti di ogni età provenienti da India, Brasile e Australia. Tutti insieme hanno contribuito a rimodellare tendenze e mete del cosiddetto luxury travel.

Ora non basta più volare in Prima classe e alloggiare in hotel sontuosi, le richieste dei nuovi turisti altospendenti vanno oltre: sono influenzati dai social, dalle serie televisive, dai libri, dalla voglia di esperienze lussuose sì, ma non ordinarie, autentiche e soprattutto per pochi e su misura.

Così, il lavoro di chi opera nel settore è prima di tutto anticipare i loro desiderata, magari facendosi, facendosi ispirare dagli opening di famosi brand del lusso in località sempre più insolite e lontane dall’overtourism, oppure analizzando le ricerche di operatori specializzati del settore da cui emergono i seguenti trend di viaggio che influenzeranno le vacanze dei ricchi nel 2025.

FUGA DAL CALDO, DESTINAZIONE COOLCATION

Il clima – sempre più afoso in estate – è la prima variante a condizionare anche le scelte di viaggio dei ricchi. Virtuoso, il più celebre network statunitense di agenzie specializzate in luxury travel, fa sapere che il 64% dei suoi clienti sta modificando i piani di viaggio in relazione al cambiamento climatico, e dopo estati sempre più bollenti, si cercano luoghi “coolcationing”, cioè freschi, favoriti da temperature più moderate e bellezze naturali uniche. E allora via alle richieste di viaggi estivi verso Alaska, Isole Faroe, Groenlandia. Va alla grande ovviamente anche il Nord Europa: le richieste registrate da Virtuoso per la Scandinavia in generale e in particolare Islanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia sono già in aumento del 263% rispetto al 2024.

VADE RETRO FOLLA

Se n’è parlato fino allo sfinimento del fenomeno overtourism e, ora, chi può, chi ha più budget, lo evita accuratamente. Come? Scegliendo per esempio per le vacanze mete famose, ma in periodi di spalla (ovvero quei mesi che precedono e seguono i picchi estivi, come ottobre). Sempre Virtuoso rivela che il 69% dei suoi consulenti ha notato una smaccata preferenza dei clienti per periodi off season in mete note, come la Grecia e l’Italia, con un clima moderato tutto l’anno, perfette anche in primavera o autunno.

E gli hotel di fascia alta nelle località prese d’assalto d’estate si sono subito adeguati. Uno su tutti: il Villa d’Este, iconico cinque stelle sul lago di Como, che ora rimane aperto tutto l’anno per accogliere i suoi esigenti ospiti. Per scappare dalla folla poi si possono scegliere destinazioni tutto sommato insolite come l’Armenia, il Kirghizistan, isole private ai Caraibi, tra cui Moskito Island, o l’Isola del Sud, in Nuova Zelanda, che si raggiunge solo in elicottero e mette a disposizione solo suite. Per restare nel Mediterraneo, va forte l’isola di Cavallo, dove c’è un solo hotel per pochi, selezionati e soprattutto ricchi ospiti.

SOLO TRAVEL ALLA RISCOPERTA DI SÉ

Se per tanto tempo viaggiare in solitaria era sinonimo di solitudine e di mancanza di compagni con cui condividere la vacanza, oggi è una scelta e un modo di viaggiare sempre più praticato e naturalmente “cool”. Lo conferma il Travel Trends Report 2025 stilato dalla società di consulenza Asa Luxury, che menziona i viaggi da soli come una delle principali tendenze emergenti.

Tra i solo traveller del lusso tante sono le donne che scelgono rifugi 5 stelle dove passare qualche giorno tra relax, coccole e attività su misura per loro, spesso senza dover pagare il supplemento singola che ormai gli hotel stanno eliminando. Anzi, sono diversi i brand 5 stelle che incoraggiano gli ospiti singoli: tra tutti, l’Oberoi Beach Resort, a Mauritius, che propone un programma ad hoc invitando i single a riflettere e a dedicarsi ad attività arricchenti, senza un attimo per annoiarsi.

ESPERIENZE ESCLUSIVE

Gli agenti specializzati in viaggi “su misura” up level fanno a gara per offrire experience eccezionali, fuori catalogo, anche in destinazioni classiche per viaggi che diventano così unici per chi li vive.

Tanti gli esempi che si possono fare. True Travel, agenzia specializzata in rivisitazioni degli itinerari classici londinesi, può fare assistere i propri clienti al cambio della Guardia dall’interno di Buckingham Palace, o ascoltare un coro privato nella celebre Cattedrale di St. Paul. Oppure, chi ha un’ampia disponibilità economica può rivolgersi all’agenzia di viaggi di lusso Sienna Charles e potrà avere il privilegio di visitare a Istanbul la Basilica di Santa Sofia in privato, o prenotare uno chef stellato per una cena super esclusiva nella lussuosa villa in cui si alloggia.

MANTRA SOSTENIBILITÀ

Non solo viaggiare spostandosi in modo sempre più sostenibile e alloggiando in lussuosi eco resort, ma alzare l’asticella aiutando le comunità locali che abitano i posti meravigliosi dove si trovano i nuovi hotel di tanti brand del lusso.

La nuova filosofia della sostenibilità dei viaggiatori 5 stelle li vede, insieme ai resort che li ospitano, sempre più coinvolti in iniziative che minimizzano l’impatto ambientale del turista e mettono in comunicazione visitatori e comunità locali, per creare uno scambio arricchente per entrambe le parti.

Così, i vari hotel, resort e retrait portano un certo beneficio al territorio che li ospita, redistribuendo almeno in parte le risorse incassate. Gli ospiti sempre più spesso supportano e condividono con la popolazione importanti progetti sociali ed economici promossi da strutture ricettive e operatori specializzati.

CIAK, SI VIAGGIA

Il fenomeno è noto e ormai da tempo guida i viaggi di molti clienti desiderosi di vivere i luoghi di fiction e serie di successo molto amate, ma tra i viaggiatori del lusso la voglia di intercettare nicchie particolari li porta a scovare filoni cinematografici fuori dai circuiti di massa.

È il caso del genere cowboy, rilanciato dalla serie di successo Yellowstone, con l’intramontabile Kevin Kostner, riportato in auge dalla più recente Landman di Paramount Plus e da Beyoncé con l’album Cowboy Carter dell’anno scorso, che ha contribuito sicuramente a pubblicizzare tale tendenza.

Trend subito catturato dal noto ed esclusivo marchio alberghiero One&Only che proprio quest’anno aprirà il suo ultimo lussoso resort, Moonlight Basin, in una distesa di 8.100 acri nel Montana: sarà la sua prima struttura negli Stati Uniti, dove gli ospiti potranno dedicarsi ad attività particolari come pesca alla mosca e l’osservazione delle stelle.

PAROLA D’ORDINE BENESSERE

Capita che la meta in sé non sia fulcro del viaggio. È il caso dei viaggi wellness, il cui cuore è lo star bene: segmento molto ricercato anche dai viaggiatori altospendenti.

La destinazione in sé e le attrazioni che è in grado di offrire al turista passano così in secondo piano a favore di una maggiore attenzione ai servizi offerti dalla struttura ricettiva per rigenerare mente e corpo durante il soggiorno.

Spa resort e luxury retrait hanno quindi iniziato a raffinare ulteriormente la propria offerta proponendosi come meta perfetta tanto per chi sceglie un’esperienza da vivere in solitaria, quanto per chi si muove con la famiglia, in coppia, ma anche in gruppo con gli amici.

Sempre più spesso viene anche proposto un benessere “attivo”: passeggiate a piedi o in bicicletta, sessioni di yoga, trekking nei boschi, sessioni di sport di tendenza, come il padel e il nuovo pickleball.

Un trend accattivante che non riguarda più soltanto strutture fuori dalle città, ubicate in location riservate, ma anche i sempre più diffusi urban hotel di lusso: oasi cittadine frequentate da chi ci vive per una pausa rigenerante e da chi la raggiunge per turismo al puro scopo di abbinare trattamenti benessere alle visite culturali.