Lvg accoglie il Grand Hotel Mediterranée di Alassio

New entry per Lvg Hotel Collection. Il Grand Hotel Mediterranée di Alassio, in Liguria, è entrato nel Gruppo alberghiero specializzato nella gestione diretta di strutture ricettive, in forte crescita, con in portfolio altri 15 hotel ubicati tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Sardegna, per un totale di 987 camere.

L’acquisizione dello storico hotel ligure è strategica, oltre che simbolica. Affacciato direttamente sul mare, nel cuore di Alassio, il Grand Hotel Mediterranée è da sempre il luogo simbolo della cittadina. Un albergo che ha costruito la propria reputazione nel tempo, grazie a una gestione familiare capace di attraversare le generazioni mantenendo coerenza, stile e riconoscibilità, fino a diventare un riferimento dell’ospitalità ligure di alto livello.

L’ingresso dell’hotel in Lvg Hotel Collection permetterà una nuova gestione con un approccio solido, una visione strategica di lungo periodo e il posizionamento su asset di alto profilo.

Una scelta che sottolinea, da parte della proprietà, la piena fiducia in Lvg Hotel Collection, sempre più vicino a un ruolo da protagonista nel panorama dell’hospitality indipendente di qualità.

«L’ingresso del Grand Hotel Mediterranée di Alassio in Lvg Hotel Collection ha per noi un significato particolare – commenta Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group – Parliamo di una struttura che è parte della storia dell’ospitalità italiana, un hotel che non ha bisogno di presentazioni e che rappresenta un simbolo per Alassio e per la Liguria. Il fatto che la proprietà abbia scelto Lvg, tra molte alternative possibili, è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità. È una conferma del percorso che stiamo portando avanti: crescere, confrontandoci con asset di alto profilo e con player di livello nazionale e internazionale, mantenendo sempre al centro identità, qualità e visione di lungo periodo».

L’acquisizione si inserisce in un più ampio piano di espansione del Gruppo, impegnata nel rafforzamento del proprio portfolio e nella ricerca di nuove opportunità di gestione in alcune delle principali destinazioni italiane, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo tra i principali player indipendenti dell’hospitality nazionale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Lvg Hotel Collection