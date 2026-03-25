Mandarin prepara (almeno) 30 nuove aperture

Mandarin prepara (almeno) 30 nuove aperture
25 Marzo 08:20 2026

Forte performance operativa, crescita della quota di mercato e continua espansione strategica del portfolio: è il bilancio dell’ottimo 2025 di Mandarin Oriental che ha presentato i risultati economici per l’anno concluso il 31 dicembre e prepara almeno 30 nuove aperture nei prossimi anni.

Nel 2025 il Gruppo ha registrato una solida crescita dei ricavi, con il ricavo per camera disponibile (RevPar) che è aumentato del 10% rispetto al 2024, grazie a miglioramenti sia nella tariffa media sia nei livelli di occupazione nei mercati chiave.

Mandarin Oriental ha inoltre registrato un incremento della quota di mercato di tre punti percentuali, a conferma della forza del brand e dell’attrattiva delle esperienze offerte agli ospiti.

FOCUS SU SERVIZIO ESCLUSIVO E NUOVE DESTINAZIONI

Durante l’anno passato, il Gruppo asiatico ha mantenuto l’attenzione sull’offerta del suo “servizio leggendario” e di esperienze eccezionali, investendo allo stesso tempo nelle capacità necessarie a supportare la propria strategia di crescita a lungo termine.

Laurent Kleitman, Group chief executive di Mandarin Oriental, ha commentato: «Il 2025 è stato un anno positivo per il Gruppo. Abbiamo seguito una strategia chiara e rafforzato l’esecuzione. In linea con il nostro obiettivo di essere il miglior operatore dell’ospitalità di lusso, abbiamo registrato un incremento di 3 punti percentuali nel market share, una crescita a doppia cifra del RevPAR su base comparabile e una maggiore redditività nel portfolio, mantenendo l’eccellenza della nostra proposta di servizio, riconosciuta attraverso numerosi premi. Allo stesso tempo, abbiamo effettuato investimenti in talento, capacità e cultura necessari per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita a lungo termine».

Il 2025 ha visto anche l’apertura di due nuovi hotel e il rebranding di tre proprietà, con cinque nuove destinazioni aggiunte al portfolio che attualmente comprende 45 hotel, 15 branded residences e 35 Exceptional Homes in 28 Paesi e territori. Per i prossimi anni sono in previsione oltre 30 progetti di aperture.

Quest’anno, il Gruppo celebra anche un importante traguardo con il 150° anniversario di uno dei suoi due hotel fondatori, Mandarin Oriental, Bangkok, inaugurato nel 1876.

2026: INTERROGATIVO MEDIO ORIENTE

Kleitman ha anche specificato: «Mandarin Oriental Hotel Group è consapevole dell’incertezza persistente in Medio Oriente, che continua a influenzare comunità, mercati e catene di approvvigionamento nella regione. I nostri pensieri vanno alle persone e alle compagnie colpite dalla guerra. Nonostante l’incertezza, la nostra strategia diversificata e il focus a lungo termine ci danno fiducia nella capacità di affrontare le condizioni attuali e continuare a costruire per il futuro».

LUSSO SOSTENIBILE

Mandarin Oriental nel 2025 ha anche raggiunto un importante obiettivo di sostenibilità diventando il primo Gruppo alberghiero a ottenere la certificazione Gstc per il 100% della sua rete.

Con obiettivi ambientali chiaramente definiti per il 2030, il Gruppo promuove l’ottimizzazione, a livello di singola struttura, in termini di efficienza energetica, approvvigionamento da fonti rinnovabili, risparmio idrico e riduzione dei rifiuti.

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