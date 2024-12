Mar Rosso, spinta Valtur con più voli per Capodanno

Mar Rosso sempre più centrale nella strategia del Gruppo Nicolaus che punta a un incremento di oltre il 100% anno su anno per la prima parte del 2025. Focus del prodotto Marsa Alam e Sharm El Sheikh dove il t.o. conta ad oggi in esclusiva circa mille camere, di cui 700 Valtur e 300 Nicolaus Club, suddivise tra sei resort a 4 e 5 stelle.

Tra le novità di spicco, il Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort, struttura premium che si presenta come perfetta sintesi di qualità, esclusività e comfort, a cui si affiancano il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino e il Nicolaus Club Three Corners Sea Beach Resort, sempre a Marsa. A Sharm invece il Gruppo annovera i Valtur Reef Oasis Blue Bay e Albatros Laguna Vista Resort e il Nicolaus Club Sunrise Remal Resort. Comune denominatore, la bellezza del punto mare con soluzioni adatte per diving e snorkeling, ma anche per le famiglie con punti mare digradanti, il pregio dell’impianto architettonico e l’alto livello del servizio.

Alta la richiesta per Capodanno, che ha portato l’operatore a integrare il piano trasporti con voli aggiuntivi su Sharm con partenze il 29 dicembre da Milano Malpensa e da Bari

Lato trade, importante investimento per un evento che ha portato a Marsa Alam oltre 100 agenti di viaggi che hanno potuto testare con mano la struttura e il caleidoscopio di esperienze Valtur. «Il Mar Rosso non è solo una destinazione, ma una promessa di belle esperienze da fare tutto l’anno. La new entry Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort è un vero e proprio colpo di mercato, messo a punto in un momento strategico e anche per questo complesso. Ne siamo davvero orgogliosi e il miglior riscontro possibile è quello delle 100 agenzie che hanno da poco avuto modo di testarne direttamente la qualità globale, che risponde perfettamente alla nostra filosofia improntata all’eccellenza», ha commentato Isabella Candelori, direttrice commerciale del Gruppo.